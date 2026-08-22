Plus de 72 000$ amassés au profit de la Fondation du coeur Beauce-Etchemin

Le 39ᵉ Tournoi du cœur, au profit de la Fondation du cœur Beauce-Etchemin, a permis d'amasser un montant record de 72 044$.

L'événement s'est tenu ce vendredi 21 août au Club de golf de Beauceville, sous la présidence d’honneur de Martin Gingras, de Gingras Électrique.

« Après une journée comme celle que nous venons de vivre, on réalise que le Tournoi du cœur est bien plus qu’une activité de financement. C’est un moment où notre communauté se rassemble, prend plaisir à être ensemble et choisit de soutenir une cause qui fait une vraie différence ici, chez nous. Je souhaite que chacun continue de rester près de la Fondation, de revenir, de s’impliquer et de faire partie de cette belle histoire. Merci pour votre confiance et votre générosité », a souligné le président d’honneur.

Au total, 144 golfeurs ont participé à cette édition qui a largement dépassé l’objectif fixé par l'organisation. La somme reçue permettra de soutenir directement les services de prévention, d’éducation et de réadaptation offerts par le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin. « Durant la soirée, nous avons eu l’honneur d’accueillir M. Marc-André Boivin, qui a témoigné des services reçus et partagé son histoire, illustrant concrètement l’impact des contributions amassées par la communauté », a mentionné Chantal Quirion, directrice générale de la Fondation du cœur.

Une première enchère accueillie avec enthousiasme

La Fondation a également tenu sa toute première enchère, mettant en vedette le chandail officiel autographié de Marie-Philip Poulin des Jeux olympiques de Pékin 2022. Grâce au don généreux de Jean Bolduc, cette initiative a connu un franc succès : l’article a été remporté par Patrick Lessard pour 2 100 $.