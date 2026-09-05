La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 29 août



En tête-à-tête avec Rosalie et Alain Breton

Après une fin de parcours collégial exceptionnelle avec les Titans du Cégep de Limoilou, Rosalie Breton, hockeyeuse originaire de Saint-Bernard, est de passage au balado d’EnBeauce.com pour revenir sur les dernières années qui ont marqué sa jeune carrière.



Samuel Poulin lance sa campagne aux côtés de Christine Fréchette à Saint-Georges

Plus de 200 militants et sympathisants se sont réunis ce vendredi 28 août au restaurant Normandin de Saint-Georges pour le lancement officiel de la campagne du député et candidat Samuel Poulin dans Beauce-Sud, en vue des élections provinciales du 5 octobre.



La médaille de l'Assemblée nationale décernée à Andrée Roy

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a posé un dernier geste symbolique de reconnaissance comme élu de la circonscription, en décernant la médaille de l'Assemblée nationale à Andrée Roy.



À Saint-Georges, Daniel Poulin fouille le passé sous nos pieds

« Ça paraît être un grand titre, mais en réalité, ce que je suis, c'est un fouineur. » Daniel Poulin se présente ainsi, avec un sourire dans la voix, avant de préciser le nom plus officiel de son passe-temps: explorateur urbain.

Dimanche 30 août



Plus de 6 000 $ récoltés pour les familles d’enfants gravement malades

Pour une deuxième année consécutive, une équipe de gens de cœur s’est mobilisée autour du dek hockey afin de soutenir les familles accompagnées par l'organisme Ouvre ton cœur à l’espoir.



Saint-Georges héberge le Monument de la Flamme éternelle de la Paix

Plus de 250 personnes ont assisté, samedi à Saint-Georges, au dévoilement du Monument de la Flamme éternelle de la Paix, une sculpture unique au monde symbolisant l'unité, la fraternité et plus d'un siècle d'engagement humanitaire des Clubs Lions International.



Un franc succès pour le 2e Drone Expo Canada

Les organisateurs du 2e Drone Expo Canada tirent un bilan très positif de la tenue de leur événement, qui s'est déroulé sur le site du campus de Saint-Georges du Cégep Beauce-Appalaches, ce samedi 29 août.

Lundi 31 août



Tout un programme à la journée des enfants de l'Autodrome Chaudière

La traditionnelle journée des enfants chapeautée par Beauce Technologie se tenait samedi dernier à l'Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction.



Amélie Carrier se lance en politique pour Québec Solidaire dans Beauce-Sud

Amélie Carrier, de Saint-Georges, sera candidate de Québec Solidaire dans Beauce-Sud aux élections provinciales du 5 octobre prochain. Réviseure linguistique de profession, elle s'apprête aussi à lancer sa propre maison d'édition cet automne, où elle publiera le deuxième tome de son propre roman de science-fiction, une œuvre qui, dit-elle, cache une critique du capitalisme. Il s'agit de sa toute première expérience en politique.



C'est la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses

À l'occasion de la Journée internationale de sensibilisation aux surdoses, qui se tient chaque année le 31 août, plusieurs intervenants de la région se sont rassemblés pour s'adresser aux citoyens à Saint-Georges.

Mardi 1er septembre



L'organisme «Cultiver pour partager» double ses dons de légumes frais

L'organisme Cultiver pour partager et Moisson Beauce franchissent une étape importante dans la lutte contre l’insécurité alimentaire. Grâce à un début d’année exceptionnel et à l’ajout d'une nouvelle serre trois saisons, la quantité de légumes frais remis à la banque alimentaire a doublé au cours du dernier quadrimestre.



Une première compétition réussie sur la nouvelle piste d’athlétisme de Saint-Georges

Quelque 65 athlètes, âgés de 10 à 70 ans, ont pu fouler la nouvelle piste d’athlétisme de la Polyvalente Saint-Georges, lors de la toute première compétition organisée à cet endroit par le Club d’athlétisme Beauce-Etchemin (CABE).



Jonathan Poulin dévoile son plan pour Beauce-Sud

Le candidat du Parti conservateur du Québec dans Beauce-Sud, Jonathan Poulin, entend faire de la baisse du coût de la vie un enjeu central de la campagne.



Une Sherbrookoise pour représenter QS dans Beauce-Nord

Julie Dionne, une résidente de Sherbrooke, tentera de se faire élire députée de Beauce-Nord sous la bannière de Québec solidaire.



Depuis 30 ans, Julie Potvin trouve son équilibre dans la peinture

Depuis près de 30 ans, l’artiste visuelle Julie Potvin peint parce que ça fait partie d’elle. Enseignante de profession, ce travail manuel l’aide à garder son équilibre intérieur.

Mercredi 2 septembre



Inauguration du Parc Champêtre de Saint-Philibert

La Municipalité de Saint-Philibert a procédé, ce dimanche 30 août, à l’inauguration officielle de son Parc Champêtre, en présence de nombreux citoyens venus découvrir ce nouvel espace récréatif.



Quelles sont les règles à respecter pour les pancartes électorales?

À l'encontre des promesses électorales, qui prennent généralement bien du temps avant de se réaliser, l'installation des pancartes de promotion des candidates et des candidats de la présente campagne n'ont pas tardé à pousser rapidement, pour apparaître littéralement du jour au lendemain dans le panorama visuel de la région, comme partout ailleurs au Québec.



Première rencontre de l'année pour le conseil d'administration du CSSBE

Le conseil d’administration, avec plusieurs nouveaux membres, a tenu sa première rencontre de l’année 2026-2027, ce mardi 1er septembre.



Beauce-Sartigan se mobilise pour ses jeunes

Des professionnels de la santé échangeront des services de consultation contre des dons monétaires, qui seront remis dans la communauté pour aider les jeunes en difficulté scolaire.

Jeudi 3 septembre



«Un référendum, c'est un tarif», dit le candidat Samuel Poulin

Si le Parti Québécois prend le pouvoir le 5 octobre prochain, le processus qui s'enclenchera pour l'accession à la souveraineté ajoutera une incertitude supplémentaire dans les milieux économiques de la province.



Les paramédics ont interpellé la première ministre lors de sa visite à Saint-Georges

Une délégation de paramédics de TASBI a profité du passage de la première ministre du Québec, Christine Fréchette, à Saint-Georges vendredi dernier, pour lui exposer directement leurs revendications syndicales.



Balado Signature: les missions du chef et l'entrepreneuriat

Dans ce septième épisode, Jason Groleau revient sur les missions du chef, et ses nombreuses tournées économiques réalisées dans le cadre de ses fonctions.



Une journée «toute en Beauce» pour Éric Duhaime

Des partisans ont accueilli chaleureusement le chef du Parti Conservateur du Québec, Éric Duhaime, lors d'un rassemblement qui s'est tenu ce jeudi soir, au Bar L'Entracte de Beauceville.

Vendredi 4 septembre



Octogénaire tuée à l'Hôpital de Saint-Georges: le coroner publie son rapport d'enquête

Le rapport du coroner, mandaté pour investiguer le «décès violent» de Marie Lambert, qui est morte à l'Hôpital de Saint-Georges en octobre dernier, des suites d'une agression par un autre patient, vient d'être rendu public.



À Saint-Georges, Viridis et la RICBS s'associent pour récupérer plus de matières organiques

Comment récupérer davantage de résidus alimentaires sans ajouter une troisième collecte ni un troisième bac ? C'est le défi auquel répondent Viridis Environnement et la Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud (RICBS), qui ont dévoilé ce mercredi 3 septembre, lors d'une conférence de presse à Saint-Georges, une entente à long terme visant à détourner davantage de matières organiques de l'enfouissement.



Il remporte 5 M $ avec un billet à gratter

Un résident de Chaudière-Appalaches, Alexandre Patoine, a remporté l’un des gros lots de 5 M$, du billet à gratter 5 000 000 $ extrême de Loto-Québec.



Fondation Le Crépuscule: une année riche en réalisations

Les résultats enregistrés au cours de la dernière année permettent à la Fondation Le Crépuscule de poursuivre sa mission de soutien financier pour le maintien et l’amélioration de la santé de la population de La Nouvelle-Beauce.