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Société

Pour la bonne cause

Le premier Tournoi de golf Joshua Roy remet 24 578 $ à Moisson Beauce

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Photo: Courtoisie | Moisson Beauce

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La première édition du Tournoi de golf Joshua Roy, qui s'est déroulée le 6 août dernier, a permis d'amasser 24 578 $ au bénéfice de Moisson Beauce. Pour l'occasion, les participants ont pu profiter de la présence du joueur de hockey professionnel tout en réaliser un tournoi de 18 trous pour la bonne cause.

L'organisation du tournoi a procédé à la remise du montant, fruit de la contribution des commanditaires, des golfeurs participants et des bénévoles mobilisés pour l'événement.

« Cette remise à Moisson Beauce est le résultat d'un effort collectif exceptionnel et démontre qu'en se rassemblant autour d'une même cause, il est possible de faire une réelle différence dans notre communauté », a fait savoir l'équipe organisatrice.

Moisson Beauce a de son côté salué l'initiative. « Votre soutien fait une réelle différence pour les personnes dans le besoin de notre région », a réagi l'organisme, qui vient en aide aux personnes en situation de précarité alimentaire dans la région.

À noter que l'organisation a déjà annoncé le retour du tournoi pour l'année prochaine. 

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