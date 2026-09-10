Pour la bonne cause
Le premier Tournoi de golf Joshua Roy remet 24 578 $ à Moisson Beauce
La première édition du Tournoi de golf Joshua Roy, qui s'est déroulée le 6 août dernier, a permis d'amasser 24 578 $ au bénéfice de Moisson Beauce. Pour l'occasion, les participants ont pu profiter de la présence du joueur de hockey professionnel tout en réaliser un tournoi de 18 trous pour la bonne cause.
L'organisation du tournoi a procédé à la remise du montant, fruit de la contribution des commanditaires, des golfeurs participants et des bénévoles mobilisés pour l'événement.
« Cette remise à Moisson Beauce est le résultat d'un effort collectif exceptionnel et démontre qu'en se rassemblant autour d'une même cause, il est possible de faire une réelle différence dans notre communauté », a fait savoir l'équipe organisatrice.
Moisson Beauce a de son côté salué l'initiative. « Votre soutien fait une réelle différence pour les personnes dans le besoin de notre région », a réagi l'organisme, qui vient en aide aux personnes en situation de précarité alimentaire dans la région.
À noter que l'organisation a déjà annoncé le retour du tournoi pour l'année prochaine.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La revue de la semaine
Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes. Samedi 12 septembre À Saint-Zacharie, une citrouille de 1132 livres couronnée au Festival de la Grosse Orangé L'automne semble déjà s'installer à Saint-Zacharie, où se tenait cette fin de semaine, la 9e ...LIRE LA SUITE
Les personnes victimes d’actes criminels ne doivent pas être oubliées
Alors que la campagne électorale provinciale bat son plein, le Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) invite les partis politiques et les futures personnes élues à réaffirmer leur engagement envers les personnes victimes et à assurer la pérennité des services qui leur sont destinés. L’an dernier, près de 78 ...LIRE LA SUITE
Le Rappel prépare son 7e souper-bénéfice Oktoberfest
Les préparatifs vont bon train pour la tenue de la 7e soirée-bénéfice Oktoberfest , de l’organisme Le Rappel, prévue le lundi 28 septembre. L'événement, qui sert à amasser des fonds pour ce groupe d’entraide de personnes atteintes de maladie mentale, se déroulera au Rock Café de Saint-Georges. Cette année, l'activité se tient ...LIRE LA SUITE