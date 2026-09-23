Club Inner Wheel de Saint-Georges: une poignée de femmes pour soutenir des besoins croissants

Des membres du club, responsables des activités de l'organisation, Isabelle Lebreton (mouvement Ensemble, nourrissons l’espoir dans nos écoles), Manon Boucher (campagnes de financement), Sylvie Morissette (programme des repas chauds), Thérèse Quirion (besoins vestimentaires et secrétaire du club) et Louise-Andrée Doyon, qui agit comme présidente.

Malgré un petit noyau de membres bénévoles — 34 femmes présentement— le Club Inner Wheel de Saint-Georges a déboursé plus de 92 000 $ en 2025-2026, pour aider les enfants en situation de vulnérabilité, dans 10 écoles primaires de la région.

« Avec l'augmentation des besoins, on prévoit que ça va dépasser les 100 000 $ cette année », a indiqué la présidente du club, Louise-Andrée Doyon, au cours d'une conférence de presse, tenue ce matin à l'École Les Deux-Rives de Saint-Georges.

L'exercice avait pour but d'expliquer les actions de soutien menées par l'organisme, mais surtout d'envoyer un message de mobilisation à la communauté, pour répondre aux besoins croissants des enfants.

Fondé en 1983, c'est depuis 2002 que l'organisme de bienfaisance a décidé de consacrer entièrement ses efforts aux enfants qui ont besoin d’un soutien dans les écoles primaires de Saint-Georges et des environs (Dionne, Mgr-Fortier, Les Petits-Castors, Aquarelle, Éco-Pin, Saint-Benoit, des Deux-Rives, Harmonie, Lacroix et les Sittelles). Ses membres travaillent avec les directions et les intervenants scolaires afin que l’aide réponde à des situations réelles, avec le souci de préserver la dignité des enfants et des familles.

L'aide offerte s'inscrit dans deux volets.

D'abord, la fourniture de vêtements et chaussures. Lorsqu’un besoin est constaté à l’école, la direction évalue la situation et communique avec les parents. Pour l’habillement, une personne de l’école accompagne l’enfant dans les commerces avec une marraine du Club afin de choisir des vêtements et des chaussures neufs adaptés à ses besoins, notamment pour l’hiver.

L'an dernier, 250 enfants ont pu bénéficier de ce soutien, représentant des achats de 52 000 $ entièrement payés par le Club Inner Wheel «C'est 20 % de plus qu’en 2024-2025», a expliqué Thérèse Quirion, secrétaire du club et responsable de ce volet d'intervention.

Le second soutien est le programme de repas chaud. Il permet aux enfants concernés de dîner pendant leurs journées de classe. Selon le fonctionnement de leur école, les repas, quatre au total dans la semaine, sont fournis par un traiteur ou pris à la cafétéria. Au-delà du repas lui-même, ce soutien aide les enfants à vivre leur journée scolaire dans de meilleures conditions. Au cours de la dernière année scolaire, de révéler la responsable du programme, Sylvie Morissette, 6 699 repas chauds ont été offerts à 68 enfants (40 000 $), contre 2 800 repas pour 31 enfants l’année précédente (17 000 $). « La nouvelle année scolaire vient à peine de commencer et 50 enfants ont déjà été identifiés comme bénéficiaires », a fait savoir la dame.

Une mobilisation qui repose sur les dons

Le Club ne reçoit aucune subvention, a partagé à son tour la membre Manon Boucher. Pour financer les programmes de sa mission, l'organisation sollicite les particuliers et les entreprises, notamment par l'envoi d'une lettre de campagne, et tient des activités avec le soutien de la communauté.

Deux d'entre elles reviennent chaque année, soit la collecte au magasin Canadian Tire de Saint-Georges (environ 3 000 $) et le rendez-vous du souper-spaghetti (8 850 $ la dernière édition). En août, les pompiers du Service de sécurité incendie de Saint-Georges ont remis 50 % des profits de leur lav-o-thon (2 200 $) au club.

Bref, au cours des trois dernières années, le groupe a pu récolter quelque 206 000 $ qui ont permis tout juste de combler les besoins qui ont atteint 202 000 $ durant la même période.

N'empêche que depuis 2002, le Club Inner Wheel de Saint-Georges a versé plus d'un million de dollars pour répondre aux besoin des enfants vulnérables.

Les entreprises invitées à se joindre au mouvement

Entreprise fondée à Saint-Georges, MI-Consultants a lancé le mouvement Ensemble, nourrissons l’espoir dans nos écoles pour mobiliser les entreprises autour de cette cause. Les 15 000 $ recueillis l’an dernier grâce à cette initiative ont servi à financer des repas chauds pour les enfants soutenus par le Club Inner Wheel. Cette année, le mouvement vise à doubler cette somme afin de répondre à davantage de besoins.

« Les entreprises peuvent contribuer, mobiliser leurs équipes et utiliser leur réseau pour faire une réelle différence. Chaque geste compte pour aider les enfants à arriver à l’école dans de meilleures conditions », a souligné à son tour Isabelle Lebreton, directrice générale de MI-Consultants et membre du Club Inner Wheel depuis plus de 15 ans.

Pour toute information, pour devenir membre (femmes uniquement) ou pour soutenir la cause de l'organisation, vous pouvez consulter la page Facebook Club Inner Wheel St-Georges, ou joindre l'organisation par téléphone (418 228-1291) ou encore par courriel (innerwheelsaintgeorges@gmail.com).

Pour le mouvement Ensemble, nourrissons l’espoir dans nos écoles, le contact se fait directement avec Isabelle Lebreton de MI-Consultants.