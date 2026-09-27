Déjeuner-conférence de l’AQDA sur les services funéraires

L’Association québécoise de défense des droits des personnes aînées (AQDA) Beauce-Etchemins-Appalaches tiendra son prochain déjeuner-conférence le mardi 20 octobre, dès 8 h, au restaurant Le Baril-Grill, à Saint-Georges.

À cette occasion, les convives pourront entendre Lisa Poirier, directrice funéraire chez L’Éternel services funéraires.

L’objectif de cette conférence sera de sensibiliser les participants, de démystifier le domaine funéraire, et de fournir des connaissances utiles pour mieux se préparer à une éventuelle situation de décès.

«Avec cette conférence, nous souhaitons offrir un espace d’information et d’échange, afin que chacun puisse aborder ces sujets avec davantage de confiance et de compréhension» indique Hélène Morin, responsable des communications à l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches.

Le déjeuner sera servi dès 8 h et la conférence se déroulera de 9 h à 10 h 30, incluant une période de questions. Les personnes intéressées à assister (le déjeuner étant à leur frais), doivent confirmer leur présence auprès de l’AQDA Beauce-Etchemins-Appalaches (418 222-0000). S’il n’y a pas de réponse, veuillez laisser un message.