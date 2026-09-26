La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 19 septembre

Les personnes victimes d’actes criminels ne doivent pas être oubliées

Alors que la campagne électorale provinciale bat son plein, le Réseau des Centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) invite les partis politiques et les futures personnes élues à réaffirmer leur engagement envers les personnes victimes et à assurer la pérennité des services qui leur sont destinés.

En tentant de battre le record Guinness du plus long marathon de piano réalisé par un

individu, le Beauceron Nathan Loignon a passé 24 heures derrière son clavier.

Originaire de Saint-Georges, Émilie Fortin, 23 ans, participe à la 20e édition de l'émission Occupation double.



De coéquipiers à entraîneurs: le pari réussi de Mathieu Gagnon et William Leblanc

Sur la glace de l'aréna de Beauceville, en ce dernier jour de camp, Mathieu Gagnon et William Leblanc regardent leurs jeunes joueurs reproduire, dans un petit match improvisé, les mouvements travaillés toute la semaine.

Dimanche 20 septembre

Histoire surprenante d'une vieille maison

Chronique hebdomadaire de Pierre Morin de la Société historique Sartigan.

Des membres de Servio conçoivent une ceinture de lutte spéciale

Dans le cadre de la Semaine québécoise du traumatisme craniocérébral (SQTCC) qui se déroule du 15 au 21 octobre prochain, des membres de l'organisme Servio ont confectionné une ceinture de lutte spéciale.

Raphaël Lessard remporte deux victoires en Italie

Le pilote beauceron Raphaël Lessard connaît une saison remarquable en Europe où il en est à sa quatrième victoire consécutive dans la série Euro NASCAR.

Family x Project: un Mariverain crée un jeu vidéo inspiré par ses proches

Après des mois de travail et de sacrifices, le Mariverain Jin Ly, aussi connu sous le pseudonyme de MrLiShow, lancera prochainement son premier jeu vidéo, Family x Project.

Lundi 21 septembre

Isabelle F. Gilbert à la présidence du Cégep Beauce-Appalaches

Le conseil d'administration du Cégep Beauce-Appalaches compte une nouvelle présidente en la personne d'Isabelle F. Gilbert, vient-on d'annoncer par voie de communiqué de presse.

Plus de 1 200 participants au Défi des 4 Versants

Quelque 1 203 participants ont relevé le 13e Défi des 4 Versants Alkegen, qui s'est déroulé à Saint-Elzéar le samedi 19 septembre.

Deux Beauceronnes brillent au Championnat provincial d'équitation western

Deux cavalières de la Beauce, Laura Lessard, de Saint-Victor, et Alyssa Lessard, de Saint-Georges, se sont illustrées lors de WestFeria Performance, présenté du 17 au 20 septembre au Centre multifonctionnel Richardson de Sorel-Tracy.

Une drôle de campagne, mais pas une campagne drôle

Au jour 26 de la campagne électorale au Québec, tout nous indique que les jeux ne sont pas encore faits. On peut déceler certaines tendances, mais le troisième débat à venir mercredi et les 13 jours qui restent avant le vote pourraient nous réserver des surprises.

Mardi 22 septembre

Forge Beauce : quand la technologie disruptive rencontre le savoir-faire manufacturier

Le 22 octobre prochain, la salle des loisirs de Saint-Elzéar accueillera Forge Beauce, un événement exclusif dédié aux manufacturiers de la région qui souhaitent accélérer leur transformation numérique.

Réaménagement des terrains de volleyball de plage

Les travaux de réaménagement des terrains de volleyball au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges sont maintenant amorcés.

Entente de partenariat entre la MRC des Etchemins et Desjardins

Par voie de communiqué de presse, la MRC des Etchemins vient d’annoncer une entente de partenariat avec Desjardins, un partenaire financier engagé dans le développement des personnes et des communautés.

Mercredi 23 septembre

Prolongement de l’Autoroute 73: des travaux ont débuté sur la 10e Avenue

Les travaux ont débuté très récemment sur la 10e Avenue à Saint-Georges, à la hauteur de la 150e Rue, dans le cadre de la phase 1 du prolongement de l'autoroute 73.

Le CJE Beauce-Sud lance un balado sur la diversité culturelle chez les jeunes

Le CJE Beauce-Sud a lancé cette semaine Les Échos du Mille-Lieux, un balado qui met en lumière les réalités et les parcours de jeunes dans un contexte de diversité culturelle grandissante en Beauce.

La MRC Beauce-Centre reconnaît cinq bénévoles

Au cours d'une cérémonie qui s'est tenue ce 21 septembre, au Centre Frameco de Saint-Joseph-de-Beauce, la MRC Beauce-Centre a remis ses tout premiers Prix reconnaissance des bénévoles à quatre résidents et un organisme de son territoire.

Tourisme: prix d'excellence québécois pour Meggan Leblond

L'agente de développement touristique chez Destination Beauce, Meggan Leblond, a remporté le prix Coup de cœur de l'Alliance de l’industrie touristique du Québec.

Club Inner Wheel de Saint-Georges: un poignée de femmes pour soutenir des besoins croissant

Malgré un petit noyau de membres bénévoles — 34 femmes présentement— le Club Inner Wheel de Saint-Georges a déboursé plus de 92 000 $ en 2025-2026, pour aider les enfants en situation de vulnérabilité, dans 10 écoles primaires de la région.

Jeudi 24 septembre

Près de 700 personnes à la «Journée de parrainage civique»

Près de 700 personnes ont célébré la 6e Journée québécoise de parrainage civique, qui s'est tenue au verger Roy de la Pomme, à Saint-Georges, le 19 septembre.

De nouvelles installations pour le Club de gymnastique artistique Voltige

Depuis le début de l’année 2026, près de 500 jeunes athlètes du Club de gymnastique artistique Voltige ont la chance de pouvoir pratiquer leur sport dans un tout nouveau local, mieux adapté et plus sécuritaire, situé dans les anciens espaces de Meubles Léon à Saint-Georges.

Une équipe de hockey féminine chez les Condors dès l'automne 2027

Le Cégep Beauce-Appalaches a annoncé, ce jeudi 24 septembre, la création d'une équipe féminine de hockey qui joindra les rangs des Condors à compter de l'automne 2027. La nouvelle formation évoluera dans la division 2 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), devenant la 8e équipe de cette division et la 18e équipe sportive de compétition du Cégep.

Deux nouveaux professionnels au CEB

Le Conseil économique de Beauce (CEB) accueille deux nouveaux professionnels au sein de son équipe, afin de poursuivre sa mission d’accompagnement des entreprises de la région.

Saint-Frédéric accueille sa jumelle européenne

Dans une ambiance conviviale et empreinte d’amitié, une délégation de seize citoyens de Mareuil‑en‑Périgord a été accueillie du 17 au 20 septembre par la population de Saint‑Frédéric.

Église de Saint-Benjamin: à un mois de l'échéance, toujours aucun projet déposé

À un mois de la date butoir du 29 octobre, aucun projet concret n'a été déposé pour reprendre l'église de Saint-Benjamin, mise en vente depuis juin dernier par voie d'appel de projets.

Vendredi 25 septembre

Saint-Georges honore le courage d'un citoyen qui a sauvé un automobiliste

Un résident de Saint-Georges, Brice Édouard Vitry, a reçu un certificat de reconnaissance de la Sûreté du Québec et du Service de sécurité incendie de la Ville pour son intervention lors d'un grave accident survenu en avril dernier.

Saint-Victor résout des problèmes de sécurité incendie avec Saint-Alfred

Des lacunes en matière de sécurité incendie relevées par le service de sécurité incendie (SSI) de Saint-Victor sur le territoire de Saint-Alfred, desservi par ce service depuis plusieurs années, sont maintenant réglées, a fait savoir la Municipalité de Saint-Victor.

Le Club Parentaide dévoile l'Académie Culinaire Annie Roy à Saint-Jules

Plus d'une centaine de personnes ont assisté au dévoilement du nouveau nom de l'Académie Culinaire du Club Parentaide Beauce-Centre, à Saint-Jules, ce jedui 24 septembre.