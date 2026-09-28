Saint-Georges
Un deuxième événement rassembleur du RAFIQ
Le RAFIQ a tenu avec succès son deuxième événement de l’année dans la région, en collaboration avec sa personne relais, Chantal El Helou.
L’activité s’est déroulée le 18 septembre, sous la formule conviviale d’un 5 à 7 à La Véranda – Centre-Femmes, réunissant la directrice générale de l'organisme, Julie Richard Nadeau, des femmes et des familles issues de différentes communautés.
Au total, 20 femmes et 12 enfants ont participé à cette rencontre, dans une ambiance chaleureuse, inclusive et propice aux échanges.
Les participantes provenaient de différentes origines et cultures, notamment du Québec, du Liban, des Philippines, de la Colombie, de l’île de La Réunion, de l’Algérie et de la Tunisie.
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