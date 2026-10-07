L’organisme Au Bercail vous invite à la conférence « Face à la rue » de Jean-Marie Lapointe
Saint-Georges, le 7 octobre 2026 – L’organisme Au Bercail, en partenariat avec la Caisse Desjardins du Cœur-de-la-Beauce, est fier d’accueillir M. Jean-Marie Lapointe qui viendra à Saint-Georges pour présenter sa conférence « Face à la rue », une conférence qui parle des multiples visages de l’itinérance dans la perspective des gens qui la vivent au quotidien.
Présent dans l’espace médiatique depuis plus de 30 ans, Jean-Marie trouve d’ailleurs la passion dans des projets qui lui permettent de mettre en lumière des personnes inspirantes et de faire le portrait de réalités trop souvent à l’ombre des caméras!
Dans la description officielle de sa conférence, il est dit que M. Jean-Marie Lapointe y partage des rencontres qui se sont révélées être des grandes leçons d’humanité, des récits qui font prendre conscience que les gens de la rue sont d’abord et avant tout des humains qui portent une histoire et un vécu.
Cette conférence s’adresse donc à toutes les citoyennes et tous les citoyens de la MRC de Beauce-Sartigan, peu importe leurs professions ou futures professions, qui cherchent à mieux comprendre les réalités des personnes itinérantes, pour y réfléchir différemment par la suite. L’invitation est lancée pour le 22 octobre, dès 19h00 (ouverture des portes à 18h30), au centre de congrès et hôtel Le Georgesville!
Les billets sont en vente au coût de 20$/personne via le lien Eventbrite suivant :
https://www.eventbrite.ca/e/conference-face-a-la-rue-de-jean-marie-lapointe-tickets-1992648593584?aff=oddtdtcreator
Il est également possible de joindre Mme Sarah Bellemare, au 418-227-4181 poste 233, pour des informations supplémentaires.
Au Bercail
Depuis 1983, Au Bercail est un organisme de soutien direct aux femmes et aux hommes plus vulnérables. L’offre de services s’est étoffée au fil des années, jusqu’à devenir ce qu’elle est aujourd’hui. Que ce soit par la maison d’hébergement, l’Accueil inconditionnel, la soupe populaire ou La Fondation, c’est le désir d’aider les plus vulnérables de notre société qui guident les dirigeants et toute l’équipe du Bercail.
Source : Sarah Bellemare
Coordonnatrice du volet administratif, Au Bercail
(418) 227-4181, poste 233
sarah.bellemare@aubercail.net
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