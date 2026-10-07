La réhabilitation du chemin de fer avance doucement, mais sûrement

La dernière fois qu'un train a circulé dans Vallée Jonction, c’était il y a 18 ans. Enfin, c’était vrai jusqu’à samedi dernier alors que deux locomotives de Chemin de fer Sartigan étaient de passage dans la municipalité.

La compagnie souhaitait souligner l’avancement des travaux de la voie ferrée qui, à long terme, devrait se rendre jusqu’à Thetford Mines. « Ça fait deux ans qu'il y a des travaux de réhabilitation pour remettre ça de façon impeccable. On circule sur du rail neuf, tout le dessous et les dormants de bois sont en excellent état, il y a de la pierre neuve qui a été étendue. On roule sur un chemin de fer de première catégorie », s’est réjoui Martin Laflamme, président de Chemin de fer Sartigan.

Cette sortie était surtout symbolique, car il y avait seulement deux locomotives sans wagon. Les cheminots voulaient vivre la satisfaction de circuler sur cette nouvelle section fraîchement refaite.

Ce jour-là, le Musée ferroviaire de Vallée-Jonction tenait un événement spécial pour la fin de la saison. Alors plutôt que de retourner directement au siège social de l’entreprise à Scott, l’équipage a profité de l'occasion pour discuter avec les citoyens et faire de la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. C’était aussi l'opportunité parfaite pour permettre aux gens de visiter la cabine de la locomotive. Notons que pour chaque tonne transportée en train sur une distance d’un kilomètre, c'est 80 % moins de gaz à effet de serre de moins par rapport à un camion.

Selon Martin Laflamme, les résidents sont très heureux de voir le retour du train dans cette municipalité qui a vu le jour grâce au chemin de fer au 19e siècle. « C'est une activité économique. (Vallée Jonction) c'est un village ferroviaire, il y a comme une tradition. Les gens sont très réceptifs », a-t-il expliqué. « C'est sûr qu'on ne retournera pas là de façon régulière avant le printemps parce qu'il manque une pièce au puzzle de l'autre côté du pont.»

En effet, la voie s’arrête du côté ouest de la rivière où une petite cour de transbordement sera construite probablement au printemps. L’entreprise espère ensuite atteindre Tring Jonction à l’automne 2027.

« Tout l'investissement que le Ministère des transports du Québec (MTQ) met là-dedans est assez justifié par les entreprises qui le demandent. Il y en a même qui sont en attente de se construire parce que sans chemin de fer, ils ne peuvent pas s'implanter. Ça leur prend absolument un moyen de transport lourd comme le train », a précisé monsieur Laflamme.

C’est d’ailleurs ce que regrette François Cliche, anciennement responsable du comité de réaménagement ferroviaire créé pour la réhabilitation du chemin de fer Québec Central dans la municipalité. « Je suis très heureux que les deux locomotives soient passées, j'étais très fier. Par contre, ce qui me désole en contrepartie ce sont les délais interminables pour réaliser ce projet-là qui aurait dû être complété (par le MTQ) il y a trois ans jusqu’à Thetford Mines », a-t-il souligné avec déception. « Quand une entreprise privée décide de faire un projet, elle calcule les coûts, elle trouve son financement et elle aboutit avec le projet dans les délais prévus, même s'il peut y avoir quelques petits retards dans la construction », a ensuite comparé monsieur Cliche, impliqué depuis 35 ans dans le secteur ferroviaire de la région.

Rappelons qu’effectivement, le ministère avait annoncé la réhabilitation du chemin de fer entre Vallée-Jonction et Thetford Mines le 28 juin 2023. À ce moment-là, le gouvernement du Québec assurait que la réhabilitation serait terminée d'ici la fin de l'automne 2025. Force est de constater que le projet à pris du retard puisque, un an après la deadline, le projet n’est pas encore sorti de la première municipalité.