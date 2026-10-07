Et portes ouvertes à la caserne
Paul Baillargeon félicité pour ses 40 années comme pompier à Saint-Prosper
Après quatre décennies à titre de pompier, Paul Baillargeon s'est vue remettre une distinction par la municipalité de Saint-Prosper pour souligner son départ à la retraite.
« Être pompier, c’est être présent pour les citoyens, souvent dans des moments difficiles, et contribuer à la protection de toute une communauté », a souligné la municipalité.
Saint-Prosper et son Service de sécurité incendie lui ont adressé leurs plus sincères remerciements pour ces 40 années de service, d’implication et de loyauté.
Notons par ailleurs que la caserne de l'endroit tiendra une porte ouvert ce dimanche 11 octobre, de 10 h à 14 h. Des activités spéciales sont prévues pour tous, plus particulièrement un quiz pour les enfants et ce sera l'occasion d'éteindre la fameuse maison en feu.
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