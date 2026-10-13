Une conférence de Dave Morissette au Salon FADOQ 50 +

L'ex-hockeyeur et animateur Dave Morissette comptera parmi la trentaine de conférenciers vedettes au programme du 13e Salon FADOQ 50 ans +, qui se tiendra du 16 au 18 octobre au Centre de foires de Québec.

Organisé par la régionale Québec et Chaudière-Appalaches, l'événement rassemblera plus de 250 kiosques [voyages, santé, planification financière, aménagement résidentiel, loisirs, sécurité, etc.) où les visiteurs pourront aller à la rencontre d'experts chevronnés venus partager leurs conseils et présenter les toutes dernières tendances.

Outre Dave Morissette, qui ouvrira la série de conférences sur la Grande scène du salon avec la présentation de Devenir la meilleure version de vous-même, on retrouvera sur les trois jours de l'événement, entre autres, Marie-Josée Taillefer et Marie-Élaine Thibert en entrevue-spectacle, ainsi que le vulgarisateur économique reconnu, Pierre-Yves McSween.

Des prestations musicales seront aussi offertes par Mélissa Bédard, Marina Orsini, et Ludovick Bourgeois.

Par ailleurs, encore cette année, la Zone Emploi 50 ans + sera proposée. Cet espace dédié mettra directement en relation les chercheurs d'emploi d'expérience, et les employeurs à la recherche de compétences éprouvées. Rédaction et optimisation de CV, préparation aux entrevues, conseils pour faciliter le retour sur le marché du travail et bien d’autres conseils seront offerts.

Enfin, l'expérience des visiteurs sera ponctuée de nombreux privilèges et concours tout au long de l'événement.

Pour plus d’infos et l'horaire du salon, cliquez directement ici.

Rappelons que la FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches regroupe près de 110 000 membres dans 163 clubs affiliés à travers les deux territoires.