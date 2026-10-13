Régions de Québec et Chaudière-Appalaches
Une conférence de Dave Morissette au Salon FADOQ 50 +
L'ex-hockeyeur et animateur Dave Morissette comptera parmi la trentaine de conférenciers vedettes au programme du 13e Salon FADOQ 50 ans +, qui se tiendra du 16 au 18 octobre au Centre de foires de Québec.
Organisé par la régionale Québec et Chaudière-Appalaches, l'événement rassemblera plus de 250 kiosques [voyages, santé, planification financière, aménagement résidentiel, loisirs, sécurité, etc.) où les visiteurs pourront aller à la rencontre d'experts chevronnés venus partager leurs conseils et présenter les toutes dernières tendances.
Outre Dave Morissette, qui ouvrira la série de conférences sur la Grande scène du salon avec la présentation de Devenir la meilleure version de vous-même, on retrouvera sur les trois jours de l'événement, entre autres, Marie-Josée Taillefer et Marie-Élaine Thibert en entrevue-spectacle, ainsi que le vulgarisateur économique reconnu, Pierre-Yves McSween.
Des prestations musicales seront aussi offertes par Mélissa Bédard, Marina Orsini, et Ludovick Bourgeois.
Par ailleurs, encore cette année, la Zone Emploi 50 ans + sera proposée. Cet espace dédié mettra directement en relation les chercheurs d'emploi d'expérience, et les employeurs à la recherche de compétences éprouvées. Rédaction et optimisation de CV, préparation aux entrevues, conseils pour faciliter le retour sur le marché du travail et bien d’autres conseils seront offerts.
Enfin, l'expérience des visiteurs sera ponctuée de nombreux privilèges et concours tout au long de l'événement.
Pour plus d’infos et l'horaire du salon, cliquez directement ici.
Rappelons que la FADOQ – Régions de Québec et Chaudière-Appalaches regroupe près de 110 000 membres dans 163 clubs affiliés à travers les deux territoires.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Journée nationale du deuil périnatal: 12e édition de la Fête des Anges
L'organisme Parents d’Anges Beauce-Etchemins tiendra la 12ème édition de la Fête des Anges le dimanche 18 octobre, entre 13 h et 15 h 30, sur l’île Pozer à Saint-Georges. L’organisme souligne ainsi la Journée québécoise de sensibilisation au deuil périnatal ayant lieu le 15 octobre de chaque année. Lors de cet événement, les ...LIRE LA SUITE
Des exercices en forêt pour 80 cadets
Quelque 80 cadets de la région de Chaudière-Appalaches se sont réunis pour participer à des exercices en forêt, qui se sont déroulés à Saint-Léon-de-Standon les 3 et 4 octobre. Ils provenaient de cinq corps de cadets de l’armée, soit ceux de Saint-Martin, de Saint-Georges, de Lac-Etchemin, de Sainte-Justine et de Saint-Zacharie. Le ...LIRE LA SUITE
La garderie Maison Let's go 2 se mobilise pour la Nuit des sans-abris
Dans le cadre de la Nuit des sans-abris , qui se tiendra le vendredi 16 octobre, trois éducatrices de la garderie Maison Let's go 2 à Saint-Georges se sont mobilisées, Nathalie Deblois, Megan Lebouc et Jennifer Hart Mejía . Pour être certaines de répondre aux besoins d’ici, elles ont contacté la travailleuse de rue Oriana Païnaye. « On ...LIRE LA SUITE