Le Comité itinérance Nouvelle-Beauce voit le jour

Sur la photo, de gauche à droite, quelques membres du comité Valérie Lefebvre, Amandine Sattler (infirmière clinicienne et collaboratrice du comité), Cindy Côté, Marylou Blais, Valérie Lemieux, Nancy Labbé, Luce Lacroix, Marie-Pyer Poulin, Marika Poulin, Claudia Veilleux et Carl Faucher.

Devant l’augmentation des situations d’itinérance observées en Nouvelle-Beauce au cours des dernières années, plusieurs acteurs des milieux communautaire, municipal, policier, de la santé et des services sociaux ont choisi d’unir leurs forces pour former le Comité itinérance Nouvelle-Beauce.

Mis sur pied à l’été 2026, le comité a pour mission de mieux comprendre la réalité de l’itinérance sur le territoire, de clarifier la façon d’intervenir et de favoriser une réponse mieux coordonnée entre les différents partenaires.

Une réalité souvent cachée

L’une des premières tâches du comité consistera à mettre en commun les données provenant des milieux de la santé, communautaire et policier pour obtenir un portrait plus juste de l’itinérance. Ces informations permettront au comité de cerner les besoins propres à la Nouvelle-Beauce et d’avoir des chiffres sur lesquels s’appuyer pour aller chercher les ressources nécessaires.

L’exercice comporte toutefois un défi important: l’itinérance n’est pas toujours visible. Une personne peut dormir dans son véhicule, être hébergée temporairement chez des proches ou vivre dans une installation qui n’est pas conçue pour être habitée à l’année, comme une roulotte, sans nécessairement être connue des organismes ou des services d’aide. Cette itinérance dite cachée est donc particulièrement difficile à mesurer.

Les observations faites sur le terrain donnent néanmoins certains indices que le phénomène est bien présent. Les organismes du territoire constatent notamment une hausse de la précarité à travers les demandes d’aide alimentaire et d’accompagnement dans la recherche d’un logement. Le Réseau des groupes de femmes Chaudiere-Appalaches (RGFCA) a aussi présenté au comité les conclusions de sa recherche sociale appliquée, ce qui confirme les orientations du comité.

Des outils pour mieux intervenir sur le terrain

En parallèle, le comité souhaite fournir des outils d’information et du matériel aux personnes appelées à intervenir auprès de gens en situation d’itinérance ou de grande précarité.

Enfin, le comité veillera à définir les rôles et responsabilités de chaque partenaire pour établir une trajectoire d’intervention claire et efficace. L’objectif est de mieux coordonner les actions lorsqu’une situation d’itinérance ou de grande précarité se présente.

Le Comité itinérance Nouvelle-Beauce réunit:

• Marie-Lou Audet , organisatrice communautaire, mandat Itinérance dans les communautés rurales et éloignées (ICRÉ), Direction de santé publique, Santé Québec Chaudière-Appalaches

• Marylou Blais , coordonnatrice, Direction de santé mentale, Santé Québec Chaudière-Appalaches

• Mathieu Blanchet , Direction de santé mentale, Santé Québec Chaudière-Appalaches

• Cindy Côté , mairesse de la Municipalité de Saint-Isidore

• Mélanie Côté , sergente, coordonnatrice locale en police communautaire à la Sûreté du Québec

• Mélanie Drouin , intervenante et travailleuse de milieu auprès des personnes aînées en situation de vulnérabilité (ITMAV), Lien-Partage

• Carl Faucher , directeur du poste de la MRC de La Nouvelle-Beauce de la Sûreté du Québec

• Serge Fecteau , directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Marie

• Abdellah Jaafria , coordonnateur terrain, Lien-Partage

• Nancy Labbé , directrice générale de la MRC de La Nouvelle-Beauce

• Luce Lacroix , mairesse de la Ville de Sainte-Marie;

• Valérie Lefebvre , directrice générale de la Maison des jeunes L’Utopie

• Valérie Lemieux , organisatrice communautaire, Direction de santé publique, Santé Québec Chaudière-Appalaches

• France Perreault , travailleuse de rue à la Maison des jeunes L’Utopie

• Marie-Pyer Poulin , intervenante sociale, Sûreté du Québec et Santé Québec Chaudière-Appalaches

• Marika Poulin , directrice générale de La Rencontre, organisme en santé mentale

• Frédéric Vallières , maire de la Municipalité de Scott;

• Claudia Veilleux , stagiaire en travail social, Santé Québec Chaudière-Appalaches

Des représentants de l’Office d’habitation du Sud des Appalaches, le RÉHAB CRC-Beauce, la Société de réadaptation et d’intégration communautaire (SRIC) et le Parc Taschereau participent également aux travaux à titre de partenaires. Quant au Cercle de Fermières Sainte-Marie, il apporte une précieuse contribution en fournissant du matériel essentiel, notamment des couvertures chaudes.

Parler d’une réalité qui n’est pas toujours connue

Cette sortie publique du comité survient à l’approche de la 37e Nuit des sans-abri, qui se tiendra le vendredi 16 octobre dans plusieurs communautés du Québec sous le thème « Rendre visible l’invisible ». Cet événement annuel vise notamment à sensibiliser la population aux réalités de l’itinérance et de la précarité.

Même si aucune activité directement liée à la Nuit des sans-abri n’est prévue en Nouvelle-Beauce cette année, ce rendez-vous offre l’occasion de rappeler que le phénomène ne s’arrête pas aux frontières des grands centres. Ici aussi, certaines personnes vivent une grande instabilité résidentielle, parfois sans que leur situation ne soit connue de leur entourage ou de la communauté.

Source: Cynthia Gagnon, agente aux communications et rédactrice, MRC de La Nouvelle-Beauce