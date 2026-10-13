Nous joindre
Publicité
Société

Pour mieux coordonner les actions du milieu

Le Comité itinérance Nouvelle-Beauce voit le jour

Une publication EnBeauce.com
COMITÉ-ITI-NB
Photo: Courtoisie | MRC de La Nouvelle-Beauce

Sur la photo, de gauche à droite, quelques membres du comité Valérie Lefebvre, Amandine Sattler (infirmière clinicienne et collaboratrice du comité), Cindy Côté, Marylou Blais, Valérie Lemieux, Nancy Labbé,  Luce Lacroix, Marie-Pyer Poulin, Marika Poulin, Claudia Veilleux et Carl Faucher.

Devant l’augmentation des situations d’itinérance observées en Nouvelle-Beauce au cours des dernières années, plusieurs acteurs des milieux communautaire, municipal, policier, de la santé et des services sociaux ont choisi d’unir leurs forces pour former le Comité itinérance Nouvelle-Beauce.  

Mis sur pied à l’été 2026, le comité a pour mission de mieux comprendre la réalité de l’itinérance sur le  territoire, de clarifier la façon d’intervenir et de favoriser une réponse mieux coordonnée entre les différents  partenaires. 

Une réalité souvent cachée 

L’une des premières tâches du comité consistera à mettre en commun les données provenant des milieux de  la santé, communautaire et policier pour obtenir un portrait plus juste de l’itinérance. Ces informations  permettront au comité de cerner les besoins propres à la Nouvelle-Beauce et d’avoir des chiffres sur lesquels  s’appuyer pour aller chercher les ressources nécessaires. 

L’exercice comporte toutefois un défi important: l’itinérance n’est pas toujours visible. Une personne peut  dormir dans son véhicule, être hébergée temporairement chez des proches ou vivre dans une installation qui  n’est pas conçue pour être habitée à l’année, comme une roulotte, sans nécessairement être connue des  organismes ou des services d’aide. Cette itinérance dite cachée est donc particulièrement difficile à mesurer. 

Les observations faites sur le terrain donnent néanmoins certains indices que le phénomène est bien présent.  Les organismes du territoire constatent notamment une hausse de la précarité à travers les demandes d’aide  alimentaire et d’accompagnement dans la recherche d’un logement. Le Réseau des groupes de femmes  Chaudiere-Appalaches (RGFCA) a aussi présenté au comité les conclusions de sa recherche sociale appliquée,  ce qui confirme les orientations du comité. 

Des outils pour mieux intervenir sur le terrain 

En parallèle, le comité souhaite fournir des outils d’information et du matériel aux personnes appelées à  intervenir auprès de gens en situation d’itinérance ou de grande précarité.  

Enfin, le comité veillera à définir les rôles et responsabilités de chaque partenaire pour établir une trajectoire  d’intervention claire et efficace. L’objectif est de mieux coordonner les actions lorsqu’une situation  d’itinérance ou de grande précarité se présente.

Le Comité itinérance Nouvelle-Beauce réunit:  

Marie-Lou Audet, organisatrice communautaire, mandat Itinérance dans les communautés rurales  et éloignées (ICRÉ), Direction de santé publique, Santé Québec Chaudière-Appalaches
Marylou Blais, coordonnatrice, Direction de santé mentale, Santé Québec Chaudière-Appalaches
Mathieu Blanchet, Direction de santé mentale, Santé Québec Chaudière-Appalaches
Cindy Côté, mairesse de la Municipalité de Saint-Isidore  
Mélanie Côté, sergente, coordonnatrice locale en police communautaire à la Sûreté du Québec
Mélanie Drouin, intervenante et travailleuse de milieu auprès des personnes aînées en situation de  vulnérabilité (ITMAV), Lien-Partage
Carl Faucher, directeur du poste de la MRC de La Nouvelle-Beauce de la Sûreté du Québec
Serge Fecteau, directeur du Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Marie
Abdellah Jaafria, coordonnateur terrain, Lien-Partage
Nancy Labbé, directrice générale de la MRC de La Nouvelle-Beauce
Luce Lacroix, mairesse de la Ville de Sainte-Marie; 
Valérie Lefebvre, directrice générale de la Maison des jeunes L’Utopie
Valérie Lemieux, organisatrice communautaire, Direction de santé publique, Santé Québec Chaudière-Appalaches
France Perreault, travailleuse de rue à la Maison des jeunes L’Utopie
Marie-Pyer Poulin, intervenante sociale, Sûreté du Québec et Santé Québec Chaudière-Appalaches
Marika Poulin, directrice générale de La Rencontre, organisme en santé mentale
Frédéric Vallières, maire de la Municipalité de Scott; 
Claudia Veilleux, stagiaire en travail social, Santé Québec Chaudière-Appalaches

Des représentants de l’Office d’habitation du Sud des Appalaches, le RÉHAB CRC-Beauce, la Société de réadaptation et  d’intégration communautaire (SRIC) et le Parc Taschereau participent également aux travaux à titre de partenaires. Quant au Cercle de Fermières Sainte-Marie, il apporte une précieuse contribution en fournissant du matériel essentiel, notamment des couvertures chaudes. 

Parler d’une réalité qui n’est pas toujours connue 

Cette sortie publique du comité survient à l’approche de la 37e Nuit des sans-abri, qui se tiendra le  vendredi 16 octobre dans plusieurs communautés du Québec sous le thème « Rendre visible  l’invisible ». Cet événement annuel vise notamment à sensibiliser la population aux réalités de l’itinérance  et de la précarité. 

Même si aucune activité directement liée à la Nuit des sans-abri n’est prévue en Nouvelle-Beauce cette  année, ce rendez-vous offre l’occasion de rappeler que le phénomène ne s’arrête pas aux frontières des  grands centres. Ici aussi, certaines personnes vivent une grande instabilité résidentielle, parfois sans que  leur situation ne soit connue de leur entourage ou de la communauté.

Source:  Cynthia Gagnon, agente aux communications et rédactrice, MRC de La Nouvelle-Beauce 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une conférence de Dave Morissette au Salon FADOQ 50 +
SociétéPublié à 16h15

Une conférence de Dave Morissette au Salon FADOQ 50 +

L'ex-hockeyeur et animateur Dave Morissette comptera parmi la trentaine de conférenciers vedettes au programme du 13e Salon FADOQ 50 ans +, qui se tiendra du 16 au 18 octobre au Centre de foires de Québec. Organisé par la régionale Québec et Chaudière-Appalaches, l'événement rassemblera plus de 250 kiosques [voyages, santé, ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Des exercices en forêt pour 80 cadets
SociétéPublié à 9h15

Des exercices en forêt pour 80 cadets

Quelque 80 cadets de la région de Chaudière-Appalaches se sont réunis pour participer à des exercices en forêt, qui se sont déroulés à Saint-Léon-de-Standon les 3 et 4 octobre. Ils provenaient de cinq corps de cadets de l’armée, soit ceux de Saint-Martin, de Saint-Georges, de Lac-Etchemin, de Sainte-Justine et de Saint-Zacharie. Le ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Salle des nouvelles