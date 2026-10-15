Défi Chaîne de vie: Coralie Lachance et Louis-Félix Noel, deux jeunes, un même espoir

L’organisme Chaîne de vie célèbre ses 20 ans en invitant la population de Chaudière-Appalaches Sud à se mobiliser pour l’éducation au don d’organes et de tissus, ce samedi 17 octobre, à l’occasion du Défi Chaîne de vie 2026 au mont Orignal, à Lac-Etchemin.

Cette année, les porte-étendards de la région sont Coralie Lachance et Louis-Félix Noel. Elle rêve de devenir chirurgienne cardiaque; lui attend une greffe du cœur. Ensemble, ils incarnent les deux côtés d’une même chaîne: le désir de soigner et l’espoir de recevoir.

Élève de 5e secondaire à Beauceville, Coralie découvre Chaîne de vie dans le cours d’anglais de sa mère, Émilie Duval. Le programme nourrit sa réflexion sur la santé et renforce son désir de devenir chirurgienne cardiaque. Quant à Louis-Félix, il est né avec une malformation cardiaque. Élève de 3e secondaire et ancien gardien de but au hockey mineur, il attend aujourd’hui une greffe du cœur. Les deux jeunes se sont rencontrés lors du tournage de la vidéo du Défi 2026.

« Je suis une personne très active. C’est pourquoi les activités de Chaîne de vie portant sur le corps humain et sur l’importance de prendre soin de nos organes m’ont particulièrement interpellée », a raconté Coralie Lachance. « Derrière chaque don, il y a une personne, une famille, des rêves et, surtout, une vie qui peut continuer », d'ajouter Louis-Félix Noel.

En portant ensemble le drapeau de leur région lors du Défi, ils rappellent que l’éducation au don d’organes peut éveiller chez les jeunes le désir de prendre soin de sa santé et de celle des autres.

La population invitée au mont Orignal

Familles, élèves, enseignantes et enseignants, professionnels de la santé, personnes greffées ou en attente d’une greffe, familles de donneurs et toute la population de la Chaudière-Appalaches Sud sont invités à se joindre à Coralie Lachance et à Louis-Félix Noel pour cette montée solidaire.

Chacun peut participer individuellement, former une équipe, se joindre à une équipe existante ou faire un don. Les fonds recueillis soutiennent la formation du personnel enseignant, l’accès gratuit à la trousse pédagogique et le déploiement du programme Chaîne de vie dans de nouvelles écoles.

Informations pratiques

Date : Samedi 17 octobre 2026

Lieu : Chalet de la station de ski Mont Orignal, 158, rang du Mont-Orignal, Lac-Etchemin.

Horaire :

- 9 h 30 : accueil des participants,

- 10 h : mot de bienvenue,

- 10 h 30 : départ de la montée,

- 11 h : photo au sommet Inscriptions et dons.

Le Défi à l’échelle provinciale

Les 16, 17 et 18 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe, des citoyens se rassembleront dans 14 régions du Québec pour gravir une montagne ou relever un défi collectif.

Au cœur de cette mobilisation se trouve une conviction : les jeunes ont le pouvoir de faire évoluer les connaissances, les attitudes et les conversations au sein de leur famille et de leur communauté.