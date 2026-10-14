Les citoyens invités à s'intéresser à l'itinérance lors de la Nuit des sans-abri

La 37e Nuit des sans-abri se tiendra ce vendredi 16 octobre partout à travers la province et il s'agira de la 16e édition ici, à Saint-Georges.

Cet événement gratuit, culturel et familial invite tous les citoyens à ouvrir les yeux sur les causes de l’itinérance et sur les solutions à collectivement mettre en place, le tout en compagnie de personnes ayant vécu ou vivant actuellement de l’itinérance.

L'organisme Au Bercail invite les Beaucerons dans sa cour arrière à compter de 18h pour mieux comprendre les réalités vécues par les personnes en situation d’itinérance dans la région, la diversité de leurs parcours et affirmer, en occupant festivement l’espace public tous ensemble, que nous faisons tous et toutes partie d’une même communauté.

« Le thème de cette année: Rendre visible l’invisible, nous a ramené à la base. Regarder les gens autour de nous, les voir vraiment, s’assurer que, collectivement, ce ne sera pas nous qui rendrons invisibles certains de nos voisins qui sont peut-être sans-abri ou à risque de le devenir sans qu’on le sache », a mentionné l'organisme par voie de communiqué de presse.

Comme chaque année, une oeuvre collective sera installée et des boissons chaudes seront servies autour du feu.

Le comité organisateur, composé de membres des équipes du Bercail, du Carrefour Jeunesse Emploi Beauce-Sud et de la Maison des Jeunes Beauce-Sartigan, espère y rencontrer encore un grand nombre de personnes intéressés à démontrer la solidarité.