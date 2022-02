JO: Marie-Michèle Gagnon termine 8e à la descente féminine

Hier soir, Marie-Michèle Gagnon participait à l’épreuve de descente au Centre national de ski alpin de Yanqing. L’athlète de Lac-Etchemin a terminé 8e et il s’agissait de sa dernière course de sa carrière aux Jeux olympiques.

Marie-Michèle a effectué une descente presque parfaite avec un temps de 1:33,45. Malheureusement, sa seule petite erreur lui a valu quelques centièmes de secondes la faisant glisser plus bas dans le classement. La championne en titre, la Suisse Corinne Suter a terminé avec un chrono de 1:31,87.

Il est vrai que les conditions étaient plutôt difficiles avec le vent, le soleil et la lumière. En plus, il y a eu une trentaine de minutes de retard changeant l’esprit des skieuses qui étaient prêtes à descendre.

Ainsi, Gagnon a annoncé à la fin de sa course, qu’il s’agissait bel et bien de son dernier parcours aux Jeux olympiques. Elle est âgée de 32 ans et a participé à ceux de Vancouver et de Sotchi. Elle n’avait malheureusement pas eu l’occasion de faire ceux en Corée du Sud souffrant d’une blessure. Par contre, elle n’a pas l’intention d’arrêter pour le moment voulant continuer en Coupe du Monde.