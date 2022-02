« La fierté que nous ressentons envers Marie-Philip n’a pas de limite. C’est gros ce qu’elle a accompli depuis ses premiers Jeux olympiques et cette fois-ci encore, elle a su marquer l’histoire du hockey féminin international, non pas juste par sa propre et superbe performance, mais par son leadership auprès de ses coéquipières et de tout le monde qui l’entoure. Nous sommes tous fiers de toi! »

Voilà les commentaires émis ce matin par le maire de Beauceville, François Veilleux, quelques heures après la victoire d'Équipe Canada en hockey féminin qui a remporté la médaille d'or aux Jeux olympiques de Beijing.

La Beaucevilloise a, encore une fois, été l'héroïne de l'équipe nationale en marquant deux des trois buts de la formation, qui a battu les Américaines par la marque de 3 à 2.

Il s'agit d'une 3e médaille d'or pour Marie-Philip Poulin, sa première de cette couleur à titre de capitaine. Elle détient aussi une médaille en argent, remportée en 2018.

« Marie-Philip est une vraie Beaucevilloise, elle est fonceuse, elle ne lâche jamais, elle est d’une efficacité remarquable et elle a un sens du "timing incroyable", pour reprendre une de ses expressions favorites », a souligné le maire.

« La Beauce est en liesse ce matin! », a pour sa part lancé le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, sur sa page Facebook.

« Courte nuit, mais tellement fier de Marie-Philip Poulin et l'équipe canadienne de hockey féminin qui remporte l'Or aux Jeux Olympiques. Au nom de tous nos concitoyens, nos plus sincères félicitations », a signalé son collègue de Beauce-Sud, Samuel Poulin.

« On ne pouvait espérer mieux : l’or en hockey féminin! Bravo à toute l’équipe, dont font partie les Québécoises Marie-Philip Poulin, Mélodie Daoust et Ann-Renée Desbiens. Deux buts pour la capitaine beauceronne dans la victoire de 3-2 face aux Américaines! Wow! », a commenté le premier ministre du Québec, François Legault, également sur Facebook.

Le député fédéral de Beauce, Richard Lehoux, a aussi transmis un mot de félicitations via les médias sociaux.

Au moment de publier cet article (midi), le premier ministre canadien, Justin Trudeau, n'avait pas encore émis de remarques sur sa page Facdebook ni son compte Twitter, concernant sur la victoire de l'équipe féminine de hockey.