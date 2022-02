Le Beauceron Mathieu Roy intègre l'équipe du Cool FM

L'organisation du Cool FM a annoncé hier soir l'arrivée d'un nouveau défenseur dans son équipe, Mathieu Roy de Saint-Martin.

Mathieu Roy est un joueur connu dans l'histoire du hockey en Beauce. Il est un des rares Beaucerons à avoir fait son chemin jusque dans la LNH. Il aura un rôle de leader dans l'équipe.

Ce joueur de 38 ans a d'abord joué quatre années à Val-D'Or avec les Foreurs. Suite à son parcours junior et son recrutement par les Oilers d'Edmonton en 7e ronde du repêchage de 2003, il s'est donné corps et âme afin de se rendre jusque dans la LNH où il a disputé 66 matchs avec les Oilers, les Blue Jackets et le Lightning. Au final de sa carrière pro en Amérique, il a également joué neuf ans dans la AHL. Son dernier match en Amérique fut en 2012-2013 avec le Lightning de Tampa Bay. Il s'est ensuite envolé vers l'Europe où il a joué huit ans, dont trois en tant que capitaine de son équipe en France, et ce, jusqu'à son retour au Québec.

Mathieu Roy s'est démarqué à la défense grâce à son travail acharné, sa détermination, sa vision du jeu et son jeu physique.

Après avoir passé 11 ans sur la liste de protection du Cool FM, aujourd'hui il revient sur la glace de l'aréna de Saint-Georges. Il avait déjà assisté à quelques matchs cette saison, mais il s'est finalement laissé tenter pour vivre l'expérience de la LNAH. Son amour et sa passion pour le hockey l'ont convaincu de remettre ses patins.

Notons d'ailleurs que le Cool FM affrontera les Pétroliers du Nord ce soir à 20 h au Colisée de Laval. Le prochain match à domicile aura lieu le samedi 26 février face aux Éperviers Sorel-Tracy à 20 h.