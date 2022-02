Belle reprise pour le Cool FM

Le Cool FM de Saint-Georges reprenait l’action après deux mois de repos forcé. Pouvant compter sur l’arrivée de Mathieu Roy et, samedi, la fin des suspensions de Breton et D’Amour, l’équipe de la Beauce a obtenu un satisfaisant 3 points sur une possibilité de 4.

À St-Georges vendredi, le Cool FM a renversé les 3L au compte de 7-3, avant de s’incliner en prolongation à Laval samedi 2-1.

Vendredi à St-Georges contre les 3L

L’heure du grand retour est arrivé à St-Georges vendredi face aux 3L.

Le Cool FM ne perd pas de temps à s’imposer. Peu après la 3e minute, l’équipe crée un revirement en zone neutre et la rondelle se retrouve sur le bâton de Michael Rhéaume qui remet devant le but à Maxime Guyon qui vient hanter ces anciens coéquipiers avec un tir dans le haut du filet. Simon Demers double l’avance en profitant de la confusion devant le filet pour loger la rondelle à la droite du gardien Decelles. Un peu plus d’une minute plus tard, Mathieu Nadeau récupère une rondelle en zone neutre, déborde un défenseur par la droite et prend un tir parfait au-dessus de l’épaule du gardien. Avant que la période se termine, les 3L réduisent l’écart à 3-1 quand Tourigny complète un jeu de Villemaire.

En seconde période, le rouleau compresseur beauceron reprend du travail. Yannick Tifu se transforme en employé de Tim Hortons et sert une tasse de café 2 sucres 2 laits au défenseur des 3L en rentrant en zone offensive puis bat Decelles, une autre fois, au dessus de l’épaule. Tifu refait des siennes plus tard dans la période. L’as marqueur contourne le filet des 3L et remet l’autre côté à Keven Cloutier qui marque un filet qui le rapproche du record de but de la LNAH. Un des hommes forts du Cool FM trouve finalement un client du côté de RDL alors que André Thibault donne un bon combat à Raphael Corriveau.

En 3e période, les 3L se réveillent en lançant 20 fois contre 6 pour St-Georges. Malgré tout, c’est le Cool FM qui commence le bal des buts. Mathieu Nadeau est oublié devant le but en avantage numérique et marque d’un tir du revers par dessus la mitaine de Decelles. En double avantage numérique, Maxime St-Cyr marque le 2e des 3L d’un tir puissant. Rivière-du-Loup garde un semblant d’espoir en faisant 6-3 via un but de Marc-André Tourigny, oublié seul dans l’enclave. Le Cool FM clos la danse quand Mathieu Roy envoie une passe/bombe à Michael Rhéaume qui marque en échappé.

Les tirs : St-Georges 27 (13-8-6), RDL 44 (11-13-20)

Les avantages numériques : St-Georges 1/2, RDL 1/3

Les trois étoiles

1- Mathieu Nadeau STG (2b)

2- Marc-André Tourigny RDL (2b 1p)

3- Yannick Tifu STG (1b 1p)

Samedi à Laval contre les Pétroliers

Samedi, D’Amour et Breton étaient de retour dans l’alignement. La partie a été beaucoup moins offensive cette fois-ci. Au final, il y eut plus de combats que de buts dans ce match.

Le Cool FM profite de l’avantage numérique tôt dans le match et Maxime Guyon fait payer les Pétroliers grâce à un magnifique tir sur réception. 2 combats éclatent ensuite alors que Derek Parker goûte aux gauches de Dave Hamel, suivi par un bon combat ouvert entre André Thibault et Cédric Labelle.

Il reste encore une couche d’eau sur la glace en 2e période que les gants tombent encore entre Parker et Hamel, encore une fois à l’avantage du colosse du Cool FM. Côté hockey, après un début de saison plus lent, Nicolas Poulin part la machine et crée l’égalité durant le 5e minute de la seconde période. Le reste du match est disputé serré et les équipes ne s’accordent que peu de place dans un duel purement défensif comme les 24 tirs totaux de chaque côté en font foi. En 3e période, après un sévère contact avec Mathieu Nadeau, Yann Sauvé doit se défendre devant un William Breton en colère.

Le match se dirige ensuite vers la prolongation. Le Cool FM obtient de nombreuses chances dont un poteau, mais les Pétroliers n’ont besoin que d’une chance pour que Nicolas Poulin donne la victoire aux Lavallois.

Les tirs : St-Georges 24 (7-7-8-2), Laval 24 (7-6-8-3)

Les avantages numériques : St-Georges 1/4, Laval 0/3

Les trois étoiles

1- Martin Ouellette LAV (eff 0.958)

2- Nicolas Poulin LAV (2b)

3- Raphael Girard STG (eff 0.917)

Le Cool FM aura un horaire très chargée. Vendredi ce sera du côté de RDL contre les 3L, samedi c’est de retour à domicile pour recevoir les Éperviers, puis dimanche direction Jonquière pour aller visiter les Marquis.

Texte rédigé par Samuel Busque, directeur des communications