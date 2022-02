Le hockey est un facteur de rapprochement, disent 81% des Québécois

Un sondage sur le hockey communautaire révèle que 81 % des Québécois s’entendent pour dire que le hockey est un facteur de rapprochement au sein des communautés.

L'enquête a été commandée par les organisateurs du concours Kraft Hockeyville, qui vient d'ouvrir sa période de candidatures pour les collectivités qui souhaitent inscrire leur communauté et leur aréna.

Cependant, près de 50 % des répondants au sondage estiment que la pandémie a eu un impact sur le sentiment d’appartenance à la communauté qu'ils ressentent par rapport aux sports, comme le hockey.

Voici d’autres données du sondage:

- Les trois quarts (72 %) des Québécois sont d'accord pour dire que les familles de leur communauté pourraient bénéficier d'un plus grand nombre de programmes pour les aider à couvrir les coûts élevés de la pratique du hockey, comparativement à 87 % dans les Prairies, à 83 % dans les provinces maritimes, à 81 % en Alberta et à 79 % en Ontario.

- Plus des deux tiers (71 %) des Québécois conviennent que le hockey communautaire s'améliorerait si le sport était plus ouvert aux personnes de sexe, de race, de culture, d'origine économique et de besoins d'accessibilité différents, comparativement à la Saskatchewan, à l'Ontario et aux provinces maritimes (76 %).

- Un quart (26 %) des Québécois considère que la santé mentale et le bien-être comptent parmi les principaux avantages qu’offrent le hockey, soit le pourentage plus élevé au pays, comparativement à 17 % en Alberta, 15 % en Ontario et 14 % en Colombie-Britannique.

À l'échelle nationale, les Canadiens placent l'activité physique au premier rang des avantages du hockey, contrairement à la santé mentale et au bien-être au Québec.

C'est le temps de s'inscrire

La période de mise en candidature pour l’édition 2022 de Kraft Hockeyville est ouverte pour aider à susciter la passion des communautés de hockey partout au pays.

En plus d'obtenir le titre de Kraft Hockeyville, la communauté gagnante de 2022 aura la possibilité d'accueillir un match pré-saison de la LNH et recevra 250 000 $ pour la modernisation de son aréna.

Les mises en candidature prennent fin le 3 avril. Tous les informations, le règlement et les détails complets du programme se trouvent sur le site Web (krafthockeyville.ca).

Rappelons que le concours est organisé par Kraft Heinz Canada, en partenariat avec la Ligue nationale du Hockey (LNHMD) et l’Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey (AJLNH).