Dernière fin de semaine pour les Rendez-vous d’hiver de Beauceville

La semaine dernière, l’ensemble des équipes de l’école Jésus-Marie de Beauceville ont récolté trois victoires et trois défaites. Soulignons que le M15 relève a remporté ses deux rencontres. L’équipe M13 relève de Vincent Rodrigue était sur la route pour un programme double-face à l’équipe des Sphinx de Rivière-du-Loup. Dans leur premier duel, samedi, tirant de l’arrière 3 à 1 en deuxième période, les Lynx reviennent et créent l’égalité 3 à 3. Malheureusement, ils s’inclinent en tirs de barrage. Dans la deuxième rencontre, l’attaque des Lynx tombe à plat, et ces derniers s’inclinent par blanchissage 3 à 0.