Malgré un lent départ, les Condors n’ont jamais abandonné

Fort d’une séquence de cinq victoires consécutives, les Condors avaient bien l’intention de repartir de Granby avec les 2 points.

Ce sont les Inouk qui ont pris les devants, mais les hommes de Pier-Alexandre Poulin n’ont jamais abandonné et ont arraché la victoire en prolongation par la marque de 4 à 3.

Après avoir battu les Panthères de Saint-Jérôme mercredi dernier dans un match émotif, les Condors reprenaient l’action ce dimanche alors qu’ils rendaient visite aux Inouk de Granby sans deux défenseurs réguliers, Justin Deblois et Émile Provencher qui soignent des blessures. La première période fut très intense, avec très peu d’espace pour manœuvrer. Les rapides patineurs beaucerons ont eu de la difficulté à traverser la défensive des Inouk. Médérick Roy avec son 11e de la saison et trois minutes plus tard, en avantage numérique, Adam Emery avec son 6e de la saison portait le pointage à 2-0 pour les locaux.

En milieu de période, la capitaine Mikisiw Awashish a poursuivi sur sa lancée en inscrivant son 23e de la campagne et un 7e à ses deux derniers matchs, en avantage numérique sur une belle passe de Samy Paré. Sur une descente à deux contre un, Samy Paré a servi une passe parfaite à Julien Létourneau qui n’avait qu’à tirer dans un filet désert pour ramener tout le monde à la case départ. Avec moins de trois minutes à jouer en deuxième, Alexandre Caron intercepte une passe en zone offensive et a battu Jérémy Louchard avec un puissant tir des poignets. Après deux périodes, les Inouk sont entrés au vestiaire avec l’avantage d’un but malgré que les tirs étaient en faveur des Condors (29-23).

C’est avec le couteau entre les dents que les visiteurs ont entamé la troisième période. L’intensité de Félix Tanguay a permis à Jovan Audet d’intercepter le dégagement des Inouk avant de remettre à William Lepage, seul devant Allen qui se fait surprendre par un tir rapide. La défensive des Condors n’a accordé que quatre tirs en 3e et Jérémy Louchard a été solide devant son filet pendant un avantage numérique de quatre minutes.

Il n’aura fallu que 60 secondes en prolongation avant que Charles-Édouard Drouin intercepte une passe et remette la rondelle à Samy Paré qui n’allait pas rater une telle occasion de surprendre Joey Allen du côté rapproché pour donner la victoire aux Condors. Jérémy Louchard a récolté sa 3e victoire en carrière dans la LHJAAAQ grâce à 28 arrêts tandis que les Condors ont tiré 38 fois sur Allen.

C’est la semaine de relâche qui commence et les Condors joueront 7 parties lors des 12 prochains jours en plus d’accueillir la première édition de l’Académie des Condors – Hockey qui se déroule du 8 au 10 mars au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon