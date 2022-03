Une semaine sans relâche pour les Condors

Alors que les étudiants du Cégep Beauce-Appalaches sont en semaine de relâche, les sportifs de l'école, eux, sont bien occupés.

La fiche de 25 victoires, neuf défaites et une défaite en tir de barrage place le Cégep de Beauce-Appalaches 3e au classement général de la LHJAAAQ avec cinq points de retard sur les Panthères de Saint-Jérôme et deux matchs en main. Si les Condors récoltent un point ce soir face à leurs rivaux, les Inouk de Granby, ils s’assureront le championnat de la division est.

En effet, les Inouk de Granby seront les visiteurs ce soir à 20 h au Centre Sportif Lacroix-Dutil, et ce sera gratuit pour les étudiants, sur présentation de la carte étudiante.

Notons que les Condors ont un calendrier condensé pour la fin de la saison et il ne reste que trois parties de saison régulière à Saint-Georges avant les séries éliminatoires en direction de la coupe NAPA.

Mikisiw Awashish remarqué

Mikisiw Awashish a été nommé joueur offensif InStat de la première semaine de mars dans la Ligue de Hockey Junior AAA du Québec grâce à une récolte de sept buts et une passe pour huit points.

Lors du passage des Condors à Saint-Jérôme, le capitaine Mikisiw Awashish a connu une soirée de rêve grâce à une récolte de six buts et une mention d’aide. En deuxième période, toujours bien alimenté par ses compagnons de trio, Louis Nadeau et Charles-Édouard Drouin, Mikisiw a réalisé l’exploit de faire un tour du chapeau naturel. Trois des six buts ont été inscrits de façon consécutive en trois minutes et 19 secondes.

Le dimanche suivant, Awashish a continué de remplir le filet alors qu’il redirige le tir-passe de Samy Paré en avantage numérique, ce qui crée l’égalité 2 à 2. Les Condors l’ont finalement emporté 4 à 3 en prolongation.

Académie des Condors

La première édition de l’Académie des Condors a commencé hier pour se terminer demain. Cela se passe en matinée au Centre Sportif Lacroix-Dutil.

C’est 36 jeunes qui ont la chance d’apprendre quelques trucs des entraîneurs et joueurs des Condors.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.