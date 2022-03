The American Rodeo: une jeune Beauceronne parmi les meilleures

Océane Veilleux et son cheval Ice Cream ont terminé 7e à la compétition The American Rodeo, qui a eu lieu le 6 mars au AT&T Stadium d'Arlington au Texas.

« Je suis vraiment contente, c’était un rêve que j’avais depuis que je suis toute petite », a confié la jeune fille de Saint-Alfred qui fait du rodéo depuis son plus jeune âge et spécifiquement de la course de baril depuis ses 8 ans. C’est d’ailleurs dans cette discipline qu’elle excelle. Son père explique que participer à ce concours c’est un peu comme se rendre à la coupe Stanley dans la LNH.

La course de baril consiste à faire le tour des trois barils disposés en forme de trèfle dans un aréna. Il faut contourner celui de droite, celui de gauche et celui du fond le plus rapidement possible. « En général ça se fait environ en 15 secondes », précise Julien Veilleux, le père de la cavalière.

Le parcours est long avant de se rendre à cette compétition. Océane a dû se démarquer à de nombreuses reprises en se sélectionnant parmi les 10 premières de plusieurs étapes.

En effet, il y a 30 événements dans toute l’année, et dans chacun de ces événements, les 10 meilleurs sont retenus de chaque course. Ce qui fait alors 300 cavaliers qui se retrouvent début mars pour les American semi-final d’où sont sélectionnés les 30 meilleurs, jusqu’à la compétition suivante où il faut se classer dans le top 10. Ceux-ci affrontent alors le top 10 des professionnels aux États-Unis. La Beauceronne a terminé 3e parmi ces 20 cavaliers. Et c’est ces 10 premiers-là qui se retrouvent finalement à The American Rodeo. Tout un chemin parcouru pour une jeune fille qui a fêté son 17e anniversaire ce lundi. Elle recommencera ce circuit l’année prochaine en espérant obtenir la première place cette fois.

À l’année, Océane performe au Québec l’été, pendant les fins de semaine dans des compétitions à travers le Québec, puis l’hiver elle est aux États-Unis, essentiellement au Texas. « Parce que c’est là que les meilleurs athlètes dans le monde du rodéo se ramassent », de justifier monsieur Veilleux.

Le 15 août prochain, elle étudiera en commerce à l’université A&M du Texas, qui a décidé de payer ses études pour qu’elle puisse intégrer l’équipe de rodéo de l’établissement.