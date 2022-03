Une autre victoire des Chevaliers contre l'Albatros

Hier soir, les Chevaliers de Lévis recevaient l’Albatros du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup pour un dernier match à domicile en saison régulière. Les locaux l’ont remporté par la marque de 11 à 1.

Mentionnons que le grand marqueur durant cette soirée est l’attaquant Olivier Houde. Il a terminé la partie avec quatre buts et une mention d’aide. Il occupe actuellement le 2e rang des pointeurs du Circuit M18AAA.

Olivier Dubois a connu une bonne soirée avec un but et trois passes. Thomas Paquet en a fait de mêmes a avec deux buts et une passe. Justin Carbonneau a fait un but et deux passes décisives. Les autres marqueurs sont Eliott Simard et Louis-David Veilleux. Quant à Alexis Tanguay, il a inscrit sur sa fiche trois aides.

Le gardien, Samuel St-Hilaire n’a laissé qu’entrer une seule rondelle au fond de son filet. Le gardien adverse a reçu 56 lancers tout au long de la partie.

Les étoiles du match sont : Olivier Houde, Eliott Simard et Xavier Daigle.

Avant match

Olivier Dubois s’est mérité le 12e trophée Michel Coulombe pour le joueur qui a démontré le plus grand esprit combatif de l’organisation. De plus, les Chevaliers ont honoré Samuel St-Hilaire pour sont titre de joueur défensif CCM de la semaine passée et son nouveau record de la ligue M18 AAA de 255 minutes et 23 secondes sans accorder de but.

Les Chevaliers disputeront leur dernier match de la saison le 20 mars prochain alors qu’ils visiteront les Élites de Jonquière.

Les séries éliminatoires débuteront mardi et mercredi les 22 et 23 mars prochain alors que les visiteurs ne sont pas encore connus.