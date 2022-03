Trois médailles en Série mondiale pour Andrée-Anne Côté

La nageuse de Saint-Georges, Andrée-Anne Côté, participait cette fin de semaine à la Série mondiale FINA de natation artistique en format virtuel. Avec son équipe, elles ont récolté trois médailles.

Lors de l’épreuve de l’équipe technique, les Canadiennes se sont glissées en troisième place derrière les Françaises et les athlètes indépendants FINA. Le dimanche, elles participaient à l’équipe libre. Elles ont réussi à obtenir la médaille d’or devant les athlètes indépendants FINA.

Finalement, l’équipe acrobatique a été récompensée par une médaille d’argent devant les Américaines.

Mentionnons que dans cette équipe de huit, il n’y a que la Beauceronne et une autre Québécoise, Rosalie Boissoneault, qui ont participé aux Jeux olympiques de Tokyo. Il s’agit d’une équipe toute neuve et qui s’entraîne ensemble que depuis quelques mois en raison de la pandémie et des mesures sanitaires.

Prendre notre que la FINA a décidé, après que la Russie est envahie l’Ukraine, de mettre tous les athlètes Russes et Biélorusses, sous la bannière de la Fédération internationale de natation.