LHJABF et LHCS: les horaires des demi-finales

Les Condors ont conclu une longue séquence de 7 parties en 12 jours, dont 5 sur les patinoires adverses. Le mardi 15 mars, l’Everest a vaincu les Condors par le pointage de 4 à 3 et deux jours plus tard, les joueurs du Cégep de Beauce-Appalaches ont remporté le match à Valleyfield par la marque de 5 à 2. Mikisiw Awashish a été nommé « Joueur offensif InStat » pour une deuxième semaine consécutive (1er au 6 mars et 7 au 13 mars). Avec 13 points en 4 parties, le capitaine Mikisiw Awashish a aidé son équipe a remporté trois des quatre matchs disputés lors de la semaine. Il est présentement sur une séquence de 14 parties avec au moins un point pour un total de 15 buts et 26 passes soit 41 points.