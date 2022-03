Le Cool FM de retour en séries

Après beaucoup trop d’incertitudes et de changements de plans depuis deux ans, le Cool FM disputera des matchs de séries pour la première fois depuis 2019.

Pour mettre les choses en perspective, sur les 37 joueurs ayant joué en 2018-19, il en reste huit. On se souviendra qu’en 2019-2020, la saison avait été complétée, mais les séries annulées.

Aujourd’hui, en 2021-2022, la saison a été écourtée en décembre et janvier. Les 36 matchs se sont finalement réduits en 28, une première partie de 17 matchs et une seconde de 11 matchs. Les 17 premiers furent très ardus pour le Cool FM, puis les 11 derniers furent un succès. Le début fut ponctué de cinq victoires, 11 défaites et une défaite en sur-temps, mais la fin a été sept victoires, trois défaites et une défaite en sur-temps.

Un total de 26 points, bon pour le 5e rang de la LNAH. Le meilleur fait de l’équipe est que le Cool FM a fini avec le meilleur avantage numérique et le meilleur désavantage numérique de la ligue.

Du haut de ses 37 ans, Yannick Tifu a connu l’une de ses meilleures saisons dans la LNAH avec 37 points en 28 matchs. À sa première saison dans la ligue, Pierre-Luc Veillette s’est démarqué par son éthique de travail et ses 25 points. Le Directeur Général du Cool FM s’est également démarqué en faisant l’acquisition de Maxime Guyon qui a inscrit 16 points en 18 matchs et Michael Rhéaume qui a trouvé le fond du filet 11 fois. L’arrivée de Mathieu Roy et Philippe Hudon en 2022 a aussi changé la face de l’équipe. Leur expérience et leur ardeur au travail les ont rendus indispensables au Cool FM. Les deux gardiens se sont séparé le travail égal l’un et l’autre. Présentement, Sébastien Auger est sur une incroyable séquence de 164 minutes sans accorder de buts. Aussi, dans une autre facette, Dave Hamel a encore une fois été l’homme fort le plus occupé alors qu’il a jeté les gants plus d’une fois par match, bon pour le premier rang dans la LNAH.

Voici l’horaire officiel de la série :

Match 1 : vendredi 25 mars 20h à Sorel-Tracy

Match 2 : samedi 26 mars 20h à St-Georges

Match 3 : vendredi 1er avril 20h à Sorel-Tracy

Match 4 : samedi 2 avril 20h à St-Georges

Match 5 : jeudi 7 avril 20h à Sorel-Tracy

Match 6 : vendredi 8 avril 20h à St-Georges

Match 7 : dimanche 10 avril 16h à Sorel-Tracy

Il est possible de suivre les activités de l'équipe via la page Facebook du Cool FM de Saint-Georges de Beauce, LNAH et sur Instagram maintenant via coolfm_hockey.

Avec la collaboration de Samuel Busque.