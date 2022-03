Troisième report pour le 35e Tour de Beauce

L'organisation du Tour de Beauce se voit dans l'obligation de reporter à nouveau les dates de sa 35e édition en raison des protocoles « Covid » internationaux toujours en vigueur en cyclisme, ainsi que des problèmes de logistique et d’approvisionnements liés à la pandémie.

À regret, il est devenu évident aux yeux des membres du conseil d’administration, que l’évènement, qui réunit des coureurs de plus de 20 pays à chaque édition, ne peut être adéquatement préparé. Qui plus est, étant donné les conditions qui prévalent actuellement aux dates initialement prévues, soit du 15 au 19 juin prochain, la course ne pourrait pas être tenue.

L’organisation envisage actuellement de tenir l’événement du 14 au 18 septembre, la semaine suivant les Grands Prix Cyclistes de Québec et Montréal.

L’organisation du Tour de Beauce a aussi à son agenda les Championnats québécois sur route élites et maîtres, les 27 et 28 août, La Voie Gravelée le 3 septembre, les Championnats québécois sur gravelle le 4 septembre et le Gran Fondo Lac-Mégantic le 25 septembre.