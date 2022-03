Les Chevaliers balaient la série contre Jonquière

Les Chevaliers de Lévis ont battu les Élites de Jonquière sur leur propre terrain vendredi pour balayer la série 8e de finale en trois matchs.

Les hommes de Pier-Luc Giguère n’ont pas donné de chance à leur adversaire en les écrasant par le pointage de 10 à 0.

Les marqueurs ont été Eliott Simard (tour du chapeau) avec 3 buts et 2 passes, Jérome Nadeau avec 1 but et 1 passe, Thomas Paquet avec 2 buts et 2 passes, Noah Belles-Isles avec 1 but et 1 passe, Alexis Tanguay avec 1 but et 2 passes, Olivier Houde avec 1 but et 2 passes et Justin Carbonneau avec 1 but.

Ajoutons 2 passes à Justin Breton et Thomas Desruisseaux et 1 passe à Xavier Daigle, Olivier Dubois et Xavier Fauchon.

Sans surprise, les trois étoiles du match sont allées à des joueurs de la formation de Lévis: Eliott Simard (1), Thomas Paquet (2) et Olivier Houde.

Avec cette victoire, les Chevaliers doivent attendre la conclusion des autres séries qui se terminent aujourd'hui pour savoir qui sera leur prochain adversaire. Notons que Magog et Trois-Rivières sont également passés au 2e tour mais ne sont pas des adversaires possibles pour Lévis lors des quarts de finale.

Cette série débutera à l’aréna de Lévis ce mercredi 30 et jeudi 31 mars à 19 h 30 pour les deux premiers matchs de ce trois de cinq.

Collaboration: Ari Cambouris, Les Chevaliers de Lévis M18AAA.