Adam Auclair au souper annuel des Dragons

Le Beauceron Adam Auclair, qui évolue actuellement avec le Rouge et Noir d’Ottawa dans la Ligue canadienne de football (LCF), était l'invité d'honneur du 33e Souper du Cinquième Quart des Dragons de la polyvalente de Saint-Georges qui s’est tenu samedi au Georgesville.

Cet ancien joueur de la formation georgienne est venu parler de son parcours sportif aux quelque 280 convives présents. Auclair a notamment souligné ce que les Dragons lui ont apporté comme éthique de travail. Il a témoigné avoir appris à être tellement intense lors des entraînements que certains coéquipiers universitaires préféraient parfois éviter de le confronter.

Rappelons qu’Adam Auclair a notamment porté les couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval, où il a soulevé la Coupe Vanier en 2016 et en 2018. Sa carrière universitaire compte également de remarquables honneurs individuels. En 2016, il était nommé la recrue de l’année du RSEQ. En 2017, il a reçu le titre de Joueur défensif de l’année, tant au Québec qu’au Canada. En 2018, il a obtenu le prix Bruce-Coulter, remis au joueur défensif par excellence de la Coupe Vanier.

Remise des prix

Cette soirée annuelle concluait la saison 2021 des Dragons, tout en soulignant les joueurs les plus méritants. Près d’une trentaine de trophées ont été remis aux joueurs des trois équipes au cours de la soirée. Le premier nom sous chaque prix désigne le gagnant chez les Dragons Atome, le deuxième celui des Cadets et le troisième celui des Juvéniles.

MVP champ arrière défensif

Alex Frigon - Jacob Dutil - Mathias Giroux

Ligne défensive

Malcolm Labrie - Émile Paradis - Jason Goupil

MVP champ-arrière offensif

Izak Lacasse - Alexy Grondin - Charles Boulianne

Ligne offensive

Loïc Labbé - Wylliam Veilleux - Antonin Jacques

Unités spéciales

Non attribué chez les Atomes - Raphaël Bélanger - Marc-Antoine Garneau

Le plus polyvalent (Benjamin)

Alex Frigon

Recrue de l’année (Cadet et Juvénile)

Défensive : Nathan Chatigny - Elliot Roy

Offensive : Mathieu Veilleux - Charles Boulianne

Étudiant-athlète

Charles Mathieu - Émile Paradis- Xavier Paradis

Bourse d’études McDonald’s (500 $)

Xavier Paradis

Joueur le plus dévoué (remis par la GRC)

Loïc Labbé - Wylliam Veilleux -Samuel Fecteau

Opération Nez rouge

Le souper a aussi permis au coordonnateur d’Opération Nez rouge Beauce-Etchemin, Steeve Labbé, de remettre à la Fondation des Dragons un chèque au montant de 11 000 $, soit les profits des raccompagnements effectués dans les secteurs de Saint-Georges et de Sainte-Marie en décembre dernier, une somme très appréciable quand on sait que la saison d’ONR a été écourtée en raison des mesures sanitaires mises en place juste avant Noël.