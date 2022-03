Neuf médailles d'or pour des nageurs de la Beauce

C’est une récolte de 21 médailles, dont neuf d’or, que les trente-cinq membres du Club de natation régional de Beauce (CNRB) ont rapporté lors d'une compétition tenue les 25 et 26 mars à Sainte-Foy.

À cette occasion, les nageurs de seize clubs des régions de Québec et Chaudière-Appalaches s'affrontaient.

Dans les catégories plus âgées, soulignons les performances de Noémie Girard, Émerick Vachon, Roxane et Ariane Pouliot qui ont tous obtenu au moins trois places d’honneur. Chez les plus jeunes, Julianne Vachon et Ophélie Sirois sont montées sur le podium.

Toutes les nageuses et tous les nageurs présents ont profité de cette rare occasion pour améliorer leurs temps inscrits malgré les contraintes imposées par les règles de santé publique alors que plusieurs des jeunes en étaient à leur première compétition, indiquent les responsables du club.