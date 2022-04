Retour sur une saison mémorable pour le planchiste Éliot Grondin

Le planchiste Éliot Grondin vient de faire le bilan de sa saison en snowboard cross qu'il qualifie de « mémorable » dans l'infolettre qu'il a fait parvenir à ses supporteurs.

Mémorable en effet alors que le Beauceron a remporté deux médailles aux Jeux olympiques de Beijing et terminé la saison de la Coupe du monde avec la médaille d'or, obtenue en Suisse.

Le jeune athlète de 20 ans avoue avoir trouvé un « peu difficile » la dernière année presque exclusivement passée sur la route et que les prochains mois au Québec « vont me faire du bien. » Retour sur cette saison dans les mots d'Éliot Grondin.

Mon expérience olympique

J’ai vécu des moments inoubliables aux Jeux olympiques de Beijing. Même si on course contre les mêmes compétiteurs que pendant la saison, il y a une pression de plus à gérer lorsqu’on est aux Jeux. Les yeux du monde sont tournés vers nous. Je suis donc très fier de la manière avec laquelle j’ai géré ce stress et encore plus heureux d’avoir compétitionné avec le sourire. Je me suis amusé et c’est ce qui a contribué à mon succès. Une médaille d’argent par quelques millièmes de secondes, contre un de mes idoles c’est tout simplement incroyable. Et que dire de la finale avec ma partenaire Meryeta lors de l’événement en équipe pour récolter le bronze. J’ai vécu des émotions très intense en-dedans de 48 heures et je pense que vous aussi! Merci à vous tous pour vos messages de félicitations.

Saison 2021—2022

Je suis satisfait de ma saison en Coupe du monde. J’ai eu quelques courses inégales mais elles m’ont servies d’apprentissage pour les Jeux donc je n’ai aucun regret à ce niveau. Le comble, c’est d’avoir pu terminer la saison avec une première place à Vaysonnaz. Je sens que ça met la table pour la saison prochaine et j’ai hâte de bâtir sur ça cet été. Le niveau de compétition est vraiment relevé entre les planchistes mais je sens que j’ai les outils pour être en haut du classement. La saison prochaine sera intéressante!

Journée de rêve à Sainte-Marie

Je tiens à remercier tous les gens de la ville de Sainte-Marie qui ont organisé ma journée de célébrations à mon retour des Jeux. C’est une énorme vague d’amour que la municipalité m’a offerte. Et que dire de mes rencontres avec tous les élèves qui m’avaient préparé des belles surprises. Vous avez été extraordinaires! Je vais me souvenir de cette journée toute ma vie.

Éliot Drouin a terminé son bilan en remerciant tous les partenaires qui l'ont soutenu au fil des ans, en particulier, l'équipe de Drouin et Frères.