La saison 2022 de Série Sportsman TEC est lancée

La Série Sportsman TEC a tenu sa réunion annuelle la fin de semaine dernière. C’est samedi le 26 mars qu’André Poulin, Promoteur de la série, a rencontré les équipes de course pour le lancement officiel de la saison 2022.

En avant-midi, André Poulin s’est adressé aux équipes de course de la série Mini sportsman. Au total, 21 équipes étaient présentes soit 15 en présence et 6 via le Web.

Le promoteur a tout d’abord remercié les nombreux commanditaires de la série qui permettent à ces jeunes pilotes de vivre leur passion. Grâce à ces partenaires, c’est plus de 13 000$ qui sera remis en trophées, prix et cadeaux tout au long de la saison 2022.

Aussi, le code d’éthique de la série a été rappelé aux parents des pilotes. Tel que mentionné par M. Poulin : « La classe Mini sportsman a été créée pour que ce soit une classe familiale et pour s’amuser. »

Le calendrier 2022 comprend une journée de pratique et 10 courses, dont cinq à l’Autodrome de Montmagny, quatre à l’autodrome Chaudière de Vallée-Jonction et une à l’autodrome de Saint-Félicien. Précisons qu’il s’agit de neuf courses en ovale et une en circuit routier qui se tiendra du côté de Montmagny. La saison s’annonce prometteuse avec 24 voitures inscrites à ce jour.

Afin d’offrir un bon spectacle, des courses sécuritaires et permettre aux enfants de se développer au maximum, André Poulin a annoncé une nouvelle formule pour cette année. Il y aura donc deux divisions : élite et développement.

Sportsman TEC

En après-midi, André Poulin et son équipe ont accueilli les pilotes Sportsman TEC. Au total, 26 équipes ont participé à la réunion, dont 19 en présence et sept sur le Web.

En premier lieu, M. Poulin a remercié TEC, le commanditaire principal pour 2022 soit TEC ainsi que tous les partenaires de la série. Grâce à leur soutien, c’est 16 000$ qui seront distribués en fonds de points aux équipes. Les bourses ont été augmentées de 50$ pour chacune des positions. De plus, la bourse du gagnant d’une course régulière de 100 tours passera de 800$ à 1 000$.

Le calendrier 2022 comprendra neuf courses dont six à l’Autodrome Montmagny, deux à l'Autodrome Chaudière et une à l’Autodrome de Saint-Félicien. Une nouveauté cette année : le Super 4 Transport 7/24 Express. Il s’agit d’un 2e championnat parallèle au championnat régulier qui comprendra quatre courses. Le vainqueur de chacune des épreuves remportera une bourse de 2000$.

Finalement, M. Poulin annonce un livre des règlements unifié. Il s’agit donc d’un règlement unique pour les voitures Sportsman Québec et Sportsman Montréal. Toutes les voitures en piste doivent donc être conformes à cette règlementation qui est disponible sur le site de la série.

À ce jour 24 pilotes ont payé leur inscription annuelle 2022.