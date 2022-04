Gala du mérite Sportif Beauceron: Joshua Roy élu athlète de l'année

Le hockeyeur Joshua Roy a reçu l’Élitas d’or au 43e Gala du mérite sportif beauceron qui s’est déroulé hier soir au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Ainsi, le sportif de Saint-Georges verra son nom rejoindre celui des 42 autres athlètes élus avant lui, sur le mur du Centre sportif Lacroix-Dutil.

Âgé de 18 ans, Joshua Roy connaît une saison exceptionnelle avec le Phoenix de Sherbrooke de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec. À la pause des Fêtes, il trônait au sommet des marqueurs de la LHJMQ. Sa production donne raison aux recruteurs du Canadien de Montréal qui l’ont sélectionné en cinquième ronde du dernier repêchage de la Ligue nationale. Le sportif avait remporté l’Élitas d’argent au dernier Gala, en 2020.

Notons également qu'il est devenu, vendredi soir, le premier joueur de la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec à atteindre le plateau des 100 points cette saison.

Un retour en présence apprécié

Quelque 275 personnes ont assisté à la cérémonie qui reprenait un caractère public après l’annulation de 2021 et le Gala tenu en mode virtuel en 2020.

L'événement s'est tenu sur un ton d'humour et avec une bienveillance remarquable de tout un chacun.

C'était également l’occasion, pour le comité organisateur, d’honorer les trois athlètes de la région qui ont récemment pris part aux Jeux Olympiques de Pékin. Tour à tour, la skieuse Marie-Michèle Gagnon, la hockeyeuse Marie-Philippe Poulin et le planchiste Éliot Grondin ont reçu les applaudissements du public. L’ovation réservée au dernier des trois revêtait un caractère particulier puisqu’elle venait des gens de Sainte-Marie qui l’appuient depuis sa tendre enfance.

« C'est le fun de venir ici, la Beauce a toujours été derrière moi. Je suis contente d'être à Sainte-Marie, d'être chez nous, d'être avec mon monde », a confié Éliot Grondin après avoir reçu son hommage. « Tout se passe tellement vite, on a eu deux médailles en 48 h pratiquement et j'ai vraiment ressenti le soutien des gens ici ! Le support de la région m'a vraiment propulsé. »

Rosaire Sylvain comme président d'honneur

La cérémonie a été tenue sous la présidence d’honneur de Rosaire Sylvain.

« Le 43e Gala nous permet un retour sur la plus ancienne activité organisée de la Beauce, la ligue de hockey de Beauce, initialisée en 1922. Ce qui veut dire que nous fêtons son 100e anniversaire! », a souligné Rosaire Sylvain, président d'honneur de l'événement. « Ce que j'aime de ce gala aujourd'hui, c'est le lien entre la plus ancienne ligue de hockey de la Beauce et les nouvelles générations sportives. »

Ex-gardien de but et enseignant d’éducation physique à la Polyvalente Benoît-Vachon, il a publié en 2021 un ouvrage qu’il a coécrit avec Éric Giguère sur l’histoire de la Ligue de hockey de Beauce dans laquelle il a évolué. Les ventes qui ont dépassé les attentes les plus optimistes ont généré un profit de 20 000 $ que monsieur Sylvain a remis à l’organisation du Gala du mérite sportif beauceron.

« Il s’agit d’une immense démonstration philanthropique de la part d’un personnage important de la scène sportive mariveraine et beauceronne », a ajouté Véronique Paquet. « Le geste de monsieur Sylvain permettra d’assurer la pérennité du Gala qui met en valeur nos athlètes depuis maintenant 43 ans. Notre organisation est grandement redevable envers lui et ne saura jamais assez le remercier ».

Élitas d’argent : Joëlle Mercier

L’Élitas d’argent est allé à Joëlle Mercier qui a aidé le Rouge et Or de l’Université Laval à remporter le Championnat provincial de soccer universitaire et à mettre la main sur la médaille de bronze au Championnat canadien.

Ses performances lui ont valu des sélections sur les équipes d’étoiles québécoise et canadienne.

Élitas de bronze : Marie-Raphaëlle Savoie

Marie-Raphaëlle Savoie a reçu l’Élitas de bronze. Elle a terminé deuxième au Championnat provincial junior de patinage artistique présenté à Sainte-Marie.

Ses performances au Défi de Patinage Canada à Régina lui ont permis de se qualifier pour le Championnat canadien junior.

Vingt-deux autres Élitas ont été remis à des athlètes dans 16 disciplines ainsi qu’à un entraîneur, un bénévole, une équipe, un événement et un organisme qui se sont distingués en 2020 et 2021.

Ce sont 61 candidates et candidats qui étaient en nomination. Le joueur de DEK hockey, Lucas Valdron âgé de dix ans, était le plus jeune alors que le culturiste Gaston Bolduc âgé de 61 ans était celui cumulant la plus longue expérience de vie.

Les gagnantes et gagnants sont :

Athlétisme : Anthony Labbé

Basketball : Florence Fortin

Culturisme-Fitness : Josée Lachance

DEK Hockey adulte : Tchad Morin

DEK Hockey junior : Jonathan Dulac

Football : Charles Bouliane

Gymnastique : Ève Tanguay

Haltérophilie : Catherine Goupil

Hockey : Joshua Roy

Judo : Catherine Bourque

Patinage artistique : Marie-Raphaëlle Savoie

Soccer : Joëlle Mercier

Tennis : Alysée Poulin

Volleyball : Britanie Maranda

Hors discipline junior : Christopher Lambert

Hors discipline sénior : Jimmy Giroux

Athlète scolaire : Lorie Tanguay

Bénévole : Lyne Beaudoin

Entraîneur : Pier-Alexandre Poulin

Équipe : Condors du Cégep Beauce-Appalaches (football)

Événement : 24 DH Saint-Georges Ford – Édition Dek

Organisme : Baseball Beauce-Centre

« Chers athlètes vous êtes chanceux, parce que vous êtes tous des gagnants! Le sport est une école de vie, ça je peux vous le confirmer. On va avoir besoin de vous sur le marché du travail, des jeunes compétitifs, des jeunes gagnants », a exprimé Gaétan Vachon, maire de la ville de Sainte-Marie et préfet de la MRC Nouvelle-Beauce.