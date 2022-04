Football : de nombreux prix remis lors du banquet des Patriotes

Après avoir vu ses deux dernières éditions annulées ou modifiées, la compétition du Défi 4 Vents, un événement sportif scolaire-municipal de course et de marche, revient le samedi 4 juin à Adstock. La période d'inscription pour y participer bat son plein. En plus du retour des différentes épreuves, des nouveautés se sont intégrées à la programmation afin de faire bouger le plus de personnes, ont indiqué les membres du comité organisateur qui sont Laval Lapointe, Manon Lehoux, Stéphanie Bernard, Xavier Nadeau-Tardif, Pascal Tardif, Alex Simoneau, Francis Marois, Serge Morin et Justin Lessard-Nadeau.