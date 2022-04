Les Husky de Chaudière-Ouest remportent la Coupe Dodge

L’équipe M-18 AA en hockey féminin des Husky de Chaudière-Ouest a remporté les 43e championnats provinciaux tenues la fin de semaine dernière en Estrie et ainsi décroché la Coupe Dodge.

Durant le tournoi, elles ont joué un total de cinq parties qu’elles ont toute remporté. D’ailleurs, les Husky récoltent 22 buts contre trois.

L’équipe a connu une saison de 28 victoires en 31 matchs, elle a été couronnée championne de la saison régulière, championne du tournoi de Laval, championne des régionaux et finalement championne provinciale.

Mentionnons que dans cette équipe, on retrouve quatre Beauceronnes. Il s’agit de Kelly-Ann Lachance de Saint-Gédéon-de-Beauce, Delphine Maheux de Beauceville, Éliane St-Hilaire de Sainte-Marie et Livia Labrecque de Saint-Bernard. De plus, l’entraineur, Sylvain St-Hilaire vient de Sainte-Marie.

Note intéressante, ce n’est que depuis 2010, que les femmes participent aux championnats provinciaux. De plus, l’évènement a réuni près de 1 770 hockeyeuses et 124 équipes et aura présenté plus de 225 matchs.