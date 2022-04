Une programmation variée pour la Semaine québécoise des familles

Ce matin en conférence de presse, la directrice du Service des loisirs et de la culture de la Ville de Saint-Georges, Carole Paquet, n'était pas peu fière de pouvoir présenter « enfin » des activités en « présentiel » dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, qui se tiendra du 9 au 15 mai sous le thème Engagés pour les familles.

Voici la programmation complète des activités (qui sont toutes gratuites sauf l'inscription pour le secourisme) qui culminera avec une Grande fête familiale le 15 mai:

Du 7 au 15 mai — Salon des petits - Bibliothèque municipale

Expositions et concours inspirés du livre Vilains maringouins!

Lundi 9 mai —18 h à 20 h 30 - Pavillon Alfred-Leblond (Parc des Sept-Chutes)

Initiation au secourisme pour les enfants accompagnés d’un parent. L'enfant doit avoir au minimum 7 ans. L'inscription, au coût de 5$ par personne, est nécessaire compte tenu du nombre de places limitées (418 228-8155, poste 7958).

Mercredi 11 mai — 17 h à 21 h - Espace Carpe Diem

Soirée jeux en famille avec mascotte, musique et sculpture de ballons

Vendredi 13 mai — 16 h à 21 h

Soirée portes ouvertes à la Maison des jeunes

Vendredi 13 mai — 20 h à 22 h

Soirée astronomie pour observer les étoiles et la lune au télescope. Stationnement du IGA Rodrigue et Groleau (911, 150e rue).

Samedi 14 mai — 10 h à 16 h - Centre culturel Marie-Fitzbach

Journée transmission des savoir-faire pour expérimenter le tricot, le crochet et la carte à broder

Samedi 14 mai et dimanche 15 mai — 12 h à 16 h

Journée portes ouvertes à la toute nouvelle caserne incendie. Animation sur place.

Enfin, une grande fête de clôture se tiendra le dimanche 15 mai de 10 h à 16 h à l’espace Carpe Diem. Tout au cours de cette journée, il y aura de l’animation, de la musique, des jeux gonflables, un spectacle canin et un camion de rue. On tiendra également une fête d’ouverture du skateparc en collaboration avec QC.skateboardcamp : initiations, démonstrations et compétitions sont au programme. Des prix de participation seront aussi offerts.

En cas de pluie pour les activités extérieures, les responsables aviseront en temps et lieu de la marche à suivre. Pour obtenir plus de détails, consultez le site Web du Service des loisirs et du centre culturel Marie-Fitzbach ou leurs pages Facebook.