Le pire match du Canadien sous l'ère Saint-Louis?

C'était dans l'Ohio que le Tricolore tentait de mettre fin à sa séquence de trois défaites consécutives. Cependant, à aucun moment dans le match, la formation n'a su s'installer comme elle a su le faire à plusieurs reprises, sous l'ère Martin Saint-Louis.

Les Blue Jackets de Columbus n'ont fait qu'une bouchée de leurs visiteurs. Après une avance de 3-0, menée par Patrik Laine et Jack Roslovic, Ryan Poehling aura été le seul marqueur du Canadien, avec les aides de Nick Suzuki et Mike Hoffman.

Par rapport à Suzuki, il aura obtenu un sixième point en autant de matchs, ce qui est le seul point intéressant à soulever dans le coin bleu-blanc-rouge. N'empêche que le numéro 14 a terminé sa soirée de travail avec un différentiel de -2, personne ne peut se dire satisfait du côté de Montréal.

Le pauvre Samuel Montembault, de son côté, n'aura guère fait mieux que 26 arrêts dans cette cuisante défaite de 5 à 1. Le Québécois est encore l'option miracle pour combler les absences de Carey Price et Jake Allen et cette fois, il n'aura pu impressionner personne.

C'était un véritable festin offensif pour les Jackets. Que ce soit Laine, Roslovic, Voracek, Bemstrom, Sillinger ou Nyquist, les gros canons de l'équipe se sont amusés dans la zone du Tricolore. Inutile de souligner que le populaire canon du Nationwide Arena a été abusé de son usage.

C'est donc un quatrième revers consécutif pour la troupe de Martin Saint-Louis. Malgré tout, cette défaite n'aura pas été suffisante pour redescendre au dernier rang de la LNH, alors que les Coyotes de l'Arizona occupent encore le trône.

Une bonne nouvelle est à venir, cependant. Le cas de Carey Price était évalué de bien près, depuis quelque temps et semble-t-il que le moment soit venu. L'entraîneur-chef du Canadien avait révélé que la décision du retour au jeu revenait désormais au numéro 31 lui-même.

Price fera donc l'honneur de jouer son premier match de la saison ce vendredi contre les Islanders de New York. On ne pouvait imaginer un meilleur scénario, puisque ce sera au Centre Bell que le gardien de franchise effectuera son retour au jeu. Il faut évidemment s'attendre à un accueil en or en provenance des partisans.