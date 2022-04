Les Condors reviennent à la maison en avance d'un match en demi-finale

C’était le début hier de la série demi-finale des Condors du Cégep Beauce-Appalaches contre les Panthères de Saint-Jérôme qui ont terminé 2e au classement général. Louis Nadeau et William Gagné se sont levés et les Condors ont confirmé la victoire avec deux buts dans un filet désert pour compléter le pointage de 5 à 2.

Les joueurs du Cégep de Beauce-Appalaches avaient hâte de renouer avec la compétition, eux qui ont bénéficié d’un long congé puisqu’ils avaient éliminé les Rangers de Montréal-Est de façon expéditive en cinq parties. Dès le début du match, les Condors ont mis beaucoup de pression sur les Panthères afin de créer des revirements, mais le gardien Vincent Lajoie a multiplié les arrêts. Sur une descente à trois contre deux, Tristan Gourdeau a remis à Olivier Tourchot qui a inscrit son 10e des séries avec un tir frappé qui a surpris le gardien William Gagné. Moins de quatre minutes plus tard, l’acharnement du trio de Louis Nadeau, Mikisiw Awashish et Charles-Édouard Drouin a été récompensé lorsque Nadeau pousse la rondelle au fond du filet pour créer l’égalité avec son 3e des séries.

En début de deuxième période, Jérémy Ferland redonne les devants aux Panthères avec son 4e des séries alors qu’il a récupéré le retour de lancer d’Olivier Touchot sur une descente à deux contre un. 96 secondes plus tard, Charles-Édouard Drouin a trouvé une rondelle libre à l’embouchure du filet suite au tir de Félix-Antoine Hamel-Gosselin, ce qui ramenait tout le monde à la case départ. Samy Paré a donné les devants pour la première fois du match aux Condors avec un tir sur réception, Dylan Champagne et Julien Létourneau ont été complices sur le jeu. Les tirs au but après deux périodes étaient 35-21 en faveur des Condors.

Les Panthères sont sortis très forts en troisième période en décochant 20 tirs, mais William Gagné n’a rien cédé. Louis Nadeau et Émile Provencher ont complété dans un filet désert et les Condors ont remporté le premier duel pour prendre les devants 1-0 dans la série. Avec 39 arrêts sur 41 tirs, William Gagné a signé sa 4e victoire depuis le début des séries éliminatoires de la LHJAAAQ.

Les Panthères de Saint-Jérôme seront à Saint-Georges ce vendredi 15 avril à 20 : 00 et le samedi 16 à 19 : 30 pour les matchs #2 et #3 de la série. On vous attend en grand nombre.

Collaboration au texte: Pierre-Luc Siméon.