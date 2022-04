Les Condors à une victoire de la finale

C'était soir de match, ce samedi, alors que Montréal recevait Alex Ovechkin et les Capitals de Washington. Après une soirée haute en émotion vendredi, Carey Price a passé la partie sur le banc, pour voir Samuel Montembault garder les filets. Les Caps se sont imposés très fort et le CH n'a pu suivre les rivaux bien longtemps. Même si Jake Evans a créé l'égalité 1-1 et Ryan Poehling a réduit l'écart deux fois dans le match, l'offensive des Caps était trop puissante, menant la marque finale à 8-4.