Raphaël Lessard n'a pu terminer sa première course de la saison

Le pilote beauceron Raphaël Lessard n'a pu terminer la course qu'il a disputée hier sur la piste de Loudon (New Hampshire), dans la série de stock-car LMS, avec l'écurie des frères Larue.

Après avoir remporté la qualification plus tôt dans la journée — la compétition avait été repoussée de samedi à dimanche en raison de la pluie, il a pris le départ en 9e position au volant de la Late Model Larue #48.

Durant le premier segment de la course, la voiture n'a pas connu de bonnes performances en raison d'un pneu avant droit qui s'est décomposé. Dans le second segment de la course, Lessard a réussi à remonter le peloton, mais le même problème est survenu sur le pneu arrière droit cette fois-ci! Le pilote a quand même réussi à maintenir sa position jusqu’à ce qu’un concurrent à côté de son bolide casse une roue et provoque un accident qui a empêché le Joselois de terminer la course. « Bref, ce fut une belle fin de semaine malgré tout et je suis content d’être de retour », a indiqué le jeune homme de 20 ans sur sa page Facebook.