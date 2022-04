Six médailles pour les patineuses du Club de patinage artistique de Saint-Georges

La Ville de Beauceville a dévoilé le programme de la journée du 22 avril qui permettra de rendre hommage à son héroïne sportive et quadruple médaillée olympique, Marie-Philip Poulin. Dans un premier temps, afin de promouvoir son sport et de transmettre son message de persévérance auprès des jeunes sportives et sportifs de la communauté beaucevilloise, la hockeyeuse visitera d’abord les trois établissements scolaires de l'endroit soit l'école primaire De Léry/Monseigneur-de-Laval, la polyvalente Saint-François et l’école Jésus-Marie. Ces visites sont toutefois réservées uniquement aux groupes déterminés par les directions scolaires respectives et aucun public ni média ne seront admis.