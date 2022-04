Un nouveau festival de soccer inter-entreprises se tiendra dans la région cet été

Un nouveau festival de soccer inter-entreprises aura lieu cet été dans la région grâce à l’initiative des ressources en loisirs d'une douzaine de municipalités en Beauce-Sartigan.

Le but est d’encourager les entreprises dans leurs efforts pour favoriser la rétention des employés et d’organiser des activités où les citoyens beaucerons peuvent entrer en relation avec les nouveaux arrivants de leur secteur.

Ce sport a été choisi, car il est universel dans le monde et est pour plusieurs pays un aspect important de leur culture et de leur identité. De plus, au Québec, le socle est en croissance. Ainsi, il semblait aux ressources en loisir des municipalités participantes une belle manière de renforcer les liens entre les Québécois de souche et les nouveaux arrivants.

« L’idée de rassembler plusieurs employés autour d’un ballon pour consolider l’esprit d’équipe peut de prime abord paraître saugrenue, et, pourtant, il est prouvé qu’une telle activité peut nourrir les relations entre les personnes, favoriser le dépassement de soi, le soutien entre collègues, évacuer le stress, etc. », indique l’organisation.

Places limitées

Pour cette première année, une dizaine d’équipes sont attendues. Les entreprises intéressées qui désirent s’inscrire peuvent communiquer avec Alex Simoneau au 418459-3342 poste 224 ou à [email protected]

Les coûts sont de 200 $/équipe. Ces mêmes équipes peuvent être constituées de 15 joueurs maximum. Elles devront inclure au minimum de trois personnes immigrantes et 50 % des joueurs devront être à l’emploi de l’entreprise inscrite. Les autres participants pourront être sélectionnés à l’externe au besoin. Les petites entreprises peuvent se jumeler afin de pouvoir participer au tournoi.