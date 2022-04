Le Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges débute ce soir

C'est ce soir à 19 h 30, sur la glace Manac du Centre Lacroix-Dutil, que s'ouvre le 9e Tournoi de hockey féminin de Saint-Georges.

Les 45 équipes en présence se disputeront les honneurs dans les catégories A, B, C, D et le E. Pas moins de 7500 $ seront remis en bourses dans ces diverses classes.

La catégorie A, une classe ouverte, attirera six équipes dans lesquelles on retrouvera des hockeyeuses universitaires et des anciennes joueuses des Canadiennes de Montréal. C’est également dans cette classe que l'on pourra voir performer plusieurs Beauceronnes qui ont toutes défendues les couleurs de leurs universités lors du dernier Championnat provincial universitaire de hockey féminin du RSEQ.

D’autre part, on retrouvera huit équipes dans la classe B, 12 dans la classe C et D, et enfin sept équipes dans la classe E.

Pas moins de 83 parties seront disputées lors de cette célébration du hockey féminin, soit 59 matchs sur les deux glaces du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges et 24 au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper.

Précisons que l’entrée sera totalement gratuite pour toute la durée du tournoi qui se déroule jusqu'à dimanche.