Le Garage Stéphane Turcotte de Saint-Éphrem remporte le championnat de la LHJABF

Le Garage Stéphane Turcotte de Saint-Éphrem a remporté le Championnat de la Ligue de hockey junior A Beauce-Frontenac (LHJABF), par la marque de 3 à 2 face à l'équipe de Beauce-Etchemin, le Perfection Auto.

En première période, c'est l'équipe championne qui ouvre le score grâce au but de Samuel Poulin-Mooney. Ensuite, Simon-Olivier Tanguay marque le premier point de l'équipe adverse, suivi par Albert Jolin.

En deuxième période, c'est encore Samuel Poulin-Mooney qui marque. L'équipe égalise. Le même joueur marquera le point de la victoire à 10 min 17 de cette période.

Aucun point ne sera inscrit à la dernière période.

La rencontre a eu lieu hier soir à 20 h 30 au centre de loisirs de Saint-Éphrem.

Dans un message publié sur la page Facebook de l'équipe gagnante, leur entraineur Marco Poulin s'est dit « hyper fier » de ses joueurs.

« Premièrement je tiens à tous vous féliciter pour votre belle saison régulière, ce n’est pas facile de jouer dans cette ligne, car le calibre de jeu est de haut niveau. (...) Tous les joueurs se sont donnés à 100% durant les séries et oui, tous ont eu leurs mots à dire dans cette conquête de la finale, peu importe les temps de glace. Je suis SUPER FIER DE VOUS TOUS. Vous s’avez que quand on est négligé et que nos adversaires croient que nous sommes les genoux par terre, et bien on a rebondi et pour cela chapeau à tous », peut-on lire.