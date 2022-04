Des activités pour festoyer à Saint-Georges

Après deux années d'activités limitées, le comité des fêtes de la ville de Saint-Georges voit les choses en grand pour célébrer cet été. C'est également le retour de la Course de Bateaux-Dragons.

La programmation a été dévoilée ce matin par Carole Paquet, directrice du Service des loisirs et de la culture de Saint-Georges.

Spectacle de la Fête nationale

Le jeudi 23 juin à l'espace Carpe Diem, de 19 h à 22 h.

Au programme: musique, hommage au drapeau, discours patriotique et feux d'artifice.

Fête familiale pour la Fête nationale

Le vendredi 24 juin à l'espace Carpe Diem, de 10 h à 16 h.

Au programme: animations ambulantes, jeux gonflables, bricolages, mini ferme, train, etc.

Fête familiale pour la Fête du Canada

Le vendredi 1er juillet au parc des Sept-Chutes, de 10 h à 16 h.

Au programme: jeux de tombola, maquillages, animations ambulantes, parcours de jeux d'adresse et discours protocolaire avec le gâteau.

Soirée pour la Fête du Canada

Le vendredi 1er juillet à l'espace Carpe Diem, de 19 h à 22 h.

Au programme: musique avec le groupe New Beatles de Saint-Georges, suivi du groupe Shine et un feu d'artifice.

Course de Bateaux-Dragons

La 11e édition de la Course de Bateaux-Dragons aura lieu le samedi 9 juillet. Chaque année, l'événement accueille entre 35 et 40 bateaux.

Pour s'inscrire et tenter de remporter la coupe Pomerleau, les équipes doivent être composées de 21 personnes, dont huit femmes. Pour participer, il faut avoir plus de 16 ans.

Notons que chaque équipe participe à un minimum de trois courses et que c'est accessible à tous.

Les inscriptions seront ouvertes dès 13 h aujourd'hui et coûtent 450 $ plus les taxes par bateau.

Activités de décembre

Bien que les détails soient encore à définir d'ici là, la ville a également précisé qu'en décembre prochain, il y aura un sentier féérique sur l'île Pozer. Qui plus est, une soirée du Nouvel An se tiendra à l'arrière du centre sportif Lacroix-Dutil.

« On invite les gens à venir participer en grand nombre, à venir voir les activités et à s'amuser en famille. On invite également les gens qui sont intéressés à venir nous aider, parce qu'on a besoin de bénévoles pour nos activités », a indiqué Stéphane Moreau, président du comité des fêtes. À ce propos, un formulaire d'inscription va être disponible prochainement sur le site internet du comité.