Le CH évite une dixième défaite consécutive

Il ne restait que deux matchs au calendrier du Canadien de Montréal, alors que les Rangers de New York étaient les avant-derniers adversaires, ce mercredi soir. Le CH vient de traverser une séquence de neuf revers consécutifs et le souhait, évidemment, était de ne pas passer à dix.

La mission a bien commencé. Alors que Ryan Poehling a marqué son neuvième de la saison, en première période, le défenseur William Lagesson a obtenu son premier point avec le CH. Lagesson avait été acquis par Kent Hughes et ses associés dans la transaction envoyant Brett Kulak à Edmonton.

Même si Ryan Reaves a répliqué en deuxième pour créer l'égalité 1-1, Jeff Petry a marqué pour une première fois depuis le 3 mars dernier. Le numéro 26 a d'ailleurs ajouté un deuxième but en fin de match, pour donner la victoire aux siens 4-3.

Mike Hoffman a été l'autre buteur du Canadien, lui qui compte maintenant trois buts à ses quatre derniers matchs, en plus de totaliser six points depuis les huit dernières joutes. Avec deux passes, son collègue Christian Dvorak affiche six points en autant de joutes. Il n'y a aucun doute, les numéros 28 et 68 connaissent de bons moments offensifs.

Pour Nick Suzuki, c'était un match important. Sa passe sur le filet de Hoffman lui offre officiellement son 60e point de la saison. À sa troisième année dans la LNH, il s'agit d'une première dans sa longue et grande carrière à prévoir.

Ce dernier est le seul à avoir joué tous les matchs de son équipe, cette saison. C'est une statistique prouvant à quel point la saison a été difficile sur les blessures et les absences liées à la COVID-19.

Alors que les Coyotes de l'Arizona ont également gagné leur match du mercredi, le CH se retrouve avec une situation intéressante. En effet, la troupe de Martin St-Louis est désormais assurée de terminer au dernier rang de la LNH, ce qui confirme que l'équipe aura l'un des trois premiers choix du prochain repêchage.

Le tout s'avère plutôt intéressant, puisque la saison difficile est bientôt derrière Nick Suzuki et sa bande. C'est surtout le cas en sachant qu'un prometteur espoir deviendra un membre du Canadien de Montréal.

Le prochain duel du CH est prévu ce vendredi soir contre les Panthers de la Floride. Il s'agit de la dernière rencontre de la saison pour le club passé de finaliste de la coupe Stanley à dernier au classement général. Le tout sera au Centre Bell et Montréal aura au moins l'opportunité de terminer sa campagne sur une bonne note.