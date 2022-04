Le Collège Français prend les devants face aux Condors

Disputé à vive allure hier soir, ce premier affrontement de finale entre les Condors du Cégep Beauce-Appalaches et le Collège Français n’aura pas déçu les 633 spectateurs réunis au Colisée Jean-Béliveau à Longueuil qui en ont eu pour leur argent.

L’engagement a été ponctué de montées à l’emporte-pièce et d’excellentes chances de marquer de part et d’autre.

La première période du premier match de la finale pour la Coupe NAPA se résume en deux mots : avantage numérique.

Les deux équipes ont profité de pénalités à leur adversaire pour marquer chacun leur tour. À 11 :32, Tommy Bouchard propulsait le Collège Français en avance en marquant sans aide. La réplique des Condors est venue rapidement, à 12 :34 seulement 25 secondes après la punition décernée à Vincent Bernier. Avant la fin du premier tiers, le Collège Français remettait ça, encore une fois en supériorité numérique, grâce à Maxime Gagné sur une belle pièce de jeu de Racicot et Stammer. Avec un pointage de 2 à 1 en faveur des Longueuillois, les deux équipes ont retraité au vestiaire pour un repos bien mérité.

Attaquant sans répit, comme en font foi leurs 16 tirs au cours de l’engagement, les Condors ont ramené les deux équipes à la case départ quand Julien Létourneau a trompé la vigilance de Simon Bérubé pour créer l’égalité 2 à 2 avec près de 11 minutes è jouer.

Le dernier engagement fut à l’avantage du Collège Français qui a capitalisé en inscrivant quatre buts sans réplique, dont le dernier dans un filet désert. C’est Simon Laramée qui a lancé les siens en avance après seulement 40 secondes de jeu alors que Racicot et Stammer se faisaient à nouveau complices. Laramée revint à la charge deux minutes plus tard enfilant le quatrième but ses siens qui a semblé freiner les ardeurs des Condors qui, même s’ils ne sont pas parvenus à faire bouger les cordages, ont multiplié les attaques en zone adverse, mais Bérubé était intraitable.

À 13 :10, c’était au tour d’Alexis Giguère de se distinguer en enfilant le but d’assurance aidé de Maxime Gagné. Chris Roy a complété le pointage sur une aide de Maxime Gagné qui amassait un troisième point dans le match.

Une rencontre disputée à vive allure qui est sans contredit un excellent présage à une série qui ne manquera pas de soubresauts. Les deux équipes auront droit à un repos bien mérité samedi avant de renouer avec la compétition dimanche au Centre Sportif Canam à St-Georges-de-Beauce. L’action sera au rendez-vous.

Du point de vue individuel, avec ses trois points vendredi soir, l’attaquant Maxime Gagné du Collège Français, s’est hissé au premier rang des marqueurs des séries éliminatoires avec 24 points. Du côté des Condors, avec un but dans le premier match de la série, Samy Paré occupe maintenant le troisième échelon avec une récolte de 20 points en dix rencontres.

Texte: Nouvelles de la LHJAAAQ

Le 2e match entre les formations se tiendra demain, dimanche 1er mai à 16 h, au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.