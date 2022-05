Basketball cadet: les Dragons champions du RSEQ

Pour donner suite à une saison parfaite en division 4 niveau 2 du RSEQ, l’équipe cadette masculine de basketball des Dragons de la Polyvalente Saint-Georges a été sacrée championne en fin de semaine.

Trois joueurs d’impact étaient absents pour le tournoi de fin de saison d’équipe puisqu’ils étaient en championnat d’hockey MU15 RSEQ D2. Les onze joueurs présents ont joué bien jouer lors d’un tournoi tout en intensité.



L’équipe a d’abords remporté leur premier match de demi-finale par la marque de 47 à 42 contre le collège Champigny. Ce match a bien débuté la journée puisque ce fut leur écart de pointage le plus serré de la saison. Leurs adversaires ont ensuite gagné le bronze par 1 point.

C’est contre l’école Horizon qui a terminé deuxième en saison régulière que les Dragons disputaient la grande finale. Égalité après un quart et menant part 2 points à la mi-temps, c’est au 3e quart que les joueurs se sont mis en marche. La deuxième demie à été à l’image de la saison puis nos Dragons l’emporte par la marque de 46 à 32.

Tristan Carvalho et Noah Gilbert ont mené l’équipe avec 28 points chacun en deux matchs. Carvalho a réussi 3 tirs de 3 points. Alexandre Gagné et Raphaël Boucher ont également bien jouer avec 9 et 6 points en deux matchs. Jack Williams et Alexy Grondin eux se sont démarqué en défensive pour voler régulièrement le ballon à l’adversaire.



Lors d’un tournoi final comme celui-ci chaque équipe finaliste nomme un joueur sur l’équipe étoile et deux pour l’équipe gagnante. Ce sont donc Jack William et Tristan Carvalho qui se sont mérité ce titre pour les Dragons.

À la suite du championnat, Gaetan Beauné l’entraineur-chef commentait : « Les gars ont joué avec intensité. Je n’ai jamais douté en leur capacité et ils ont remporté le championnat en donnant leur 110%. Après un premier match serré, ils n’ont jamais abandonné et je suis très fier d’eux. »