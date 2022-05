Hockey: les Condors feront face à l’élimination ce soir

Les Condors se devaient de remporter le 4e match de la série devant une foule record de 848 spectateurs, mais ont dû s’incliner 6 à 4. Par conséquent, ils feront face à l’élimination ce soir à Longueuil.

Dès le début du 4e match, les joueurs du Collège Français ont attaqué le filet de William Gagné pour créer du trafic et c’est Tommy Bouchard qui redirige un tir de Louis-Philippe Houle pour ouvrir le pointage après seulement 57 secondes. Alors en avantage numérique, Maxime Gagné donnait deux buts d’avance au visiteur alors qu’il a récupéré le retour de lancer de Tommy Bouchard. Les Condors n’ont jamais abandonné et ont répliqué grâce à Samy Paré avec son 8e des séries et 75 secondes plus tard, Charles-Étienne Hébert pousse le retour du tir de Phillipe Labrie pour créer l’égalité 2 à 2 avant la fin du premier tiers temps.

En deuxième période, Maxime Gagné profite d’un bond favorable et redonne l’avance au CF avec son deuxième du match et juste avant la fin de la période, Alexandre Derome inscrivait son premier des séries, ce qui donnait l’avance au CF 4 à 2 après 40 minutes de jeu.

En milieu de troisième, Owen Stammer profite d’une sortie de zone ratée pour inscrire le 5e but des visiteurs et Loïc Gibeault à déjouer William Gagné alors qu’il était seul à l’embouchure du filet. Les Condors ont bien tenté créer l’égalité avec deux en trois minutes, mais ce fût trop peu trop tard.

Le Collège Français remporte le match #4 par la marque de 6 à 4 alors que les Condors ont lancé 31 fois sur Simon Bérubé. William Gagné a fait face à 29 tirs.

Les Condors devront s’inspirer du COOL FM qui ont été capable de revenir dans la série après avoir tiré de l’arrière 3-0. Ils n’ont plus le droit à l’erreur et doivent l’emporter ce soir à Longueuil avant de revenir en Beauce dimanche soir pour le 6e match, si nécessaire.

Avec la collaboration de Pierre-Luc Siméon.